Штрафы и судебные разбирательства: Аймагамбетов рассказал о проверке вузов в Казахстане
О том, какие нарушения выявлены в казахстанских вузах в результате крупной проверки, рассказал глава МОН РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz.
"Как сообщалось ранее, МОН РК ведутся проверки в высших учебных заведениях страны. На сегодняшний день проверено 13 вузов, которые вошли в перечень по системе оценки рисков. Из них, в 5 – нарушения выявлены повторно, в связи c чем на месяц приостановлены лицензии. Также наложены штрафы на 12 вузов, по одному вузу дело направлено в суд. До конца года планируем проверить ещё 12 вузов на исполнение ранее данных предписаний. При обнаружении повторных нарушений, документы будут направлены в суд для отзыва лицензии и закрытия вузов", – сообщил министр в Facebook.
Аймагамбетов отметил, что в настоящее время рассматривается норма, которая даст право МОН РК, как органу, выдающему лицензию, при выявлении нарушений самостоятельно отзывать лицензии у недобросовестных вузов.
"Данная инициатива была поддержана Главой государства. Напомню, что сейчас для отзыва лицензии мы должны обращаться в суд, при необходимости – пройти все процедуры обжалования и т. д. Кроме того, распоряжением Премьер-министра создана комиссия при правительстве по оптимизации вузов. Помимо сказанного, нами значительно усиливаются квалификационные требования к вузам", – отметил он.
Министерством готовятся дополнительные требования к вузам, имеющим приложение к лицензии на подготовку педагогов – их в стране 85.
"В настоящее время сложилась такая ситуация, когда практически каждый многопрофильный вуз готовит учителей. При этом качество оставляет желать лучшего. В этой связи через ужесточение требований планируется сократить количество вузов, готовящих учителей, с 85 до 20-25. Готовить специалистов по другим направлениям они смогут, но лицензия именно по педагогике может быть отозвана. Ориентировочно, останется по одному сильному вузу в регионе и несколько вузов в Алматы, ведущих подготовку учителей", – продолжил Асхат Аймагамбетов.
Министр отметил, что есть такие факты, когда в вуз поступает 100 человек, а выпускается 800 за счёт того, что учебное заведение собирает всех отчисленных за неуспеваемость студентов из других вузов, зачисляет и выдает им дипломы.
"Ещё один факт: в этом году 37 тысяч студентов "перевелись" через семестр или год обучения из вузов ближнего зарубежья в несколько, в основном небольших, казахстанских вузов. По нашей информации, определенное количество студентов фактически сдаёт документы в казахстанский вуз, а для обхода требования о наличии сертификатов ЕНТ те, в свою очередь, отправляют документы в зарубежный вуз и через семестр или год также виртуально переводят обратно", – подчеркнул министр.
Также, по его словам, есть региональные частные вузы, где обучаются по 20-23 тысячи студентов, большинство из которых на занятия, как правило, не ходят.
"Именно поэтому министерством проводится жесткая политика в отношении таких случаев и недобросовестных вузов. Очевидно, что эти меры задевают бизнес интересы многих и нравятся далеко не всем, но, тем не менее, согласно поручениям Елбасы и Главы государства, министерством будет продолжена политика по обеспечению качества в сфере высшего образования", – заключил министр.
С переходом на электронную оплату проезда у пассажиро-перевозчиков добавилось расходов.
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