На 1,4 млн тенге оштрафовали за месяц водителя в Нур-Султане

В Нур-Султане водитель за месяц нарушил Правила дорожного движения на сумму более 1,4 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

С помощью приложения «Қорғау» сотрудники полиции выявили водителя автомашины «ВАЗ 2115», на которого в течение одного месяца наложено 82 административных штрафа за нарушения ПДД.

Автомашину остановили днем на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Керей-Жанибек хандар.

«При проверке документов стражи порядка установили, что молодой человек управляет транспортом без документов и не имеет страховки. Кроме того, систематически нарушая ПДД, он допускал превышение скорости движения автомобиля и, игнорируя дорожные знаки, передвигался по bus lane», – рассказали в полиции.

Водителю выдано уведомление, автомобиль водворён на коммунальную стоянку.

В столице автоматизированная система контроля дорожного движения «Қорғау» ежедневно выявляет водителей, имеющих задолженности по административным правонарушениям. Так, за одни сутки с помощью приложения выявлено 28 водителей, имеющих штрафы на общую сумму более 5,5 млн тенге.

С 19 июля на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Зарегистрировано более 15 тысяч нарушений ПДД, 112 водителей задержаны пьяными, выявлены 266 водителей, не имеющих права управления транспортным средством, и 18 водителей, лишенных права управления автомобилем. Кроме того, за нарушение ПДД к ответственности привлечено более 3 тысяч пешеходов.