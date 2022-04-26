Штрафы не возместят ущерб

За три месяца этого года выявлено более 2,5 тысячи административных и 31 уголовное правонарушение в части защиты животного мира.

Как отметил на брифинге в МВД инспектор группы природоохранной полиции управления профилактической деятельности Комитета административной полиции министерства Алишер Жармагамбетов, основная причина браконьерства кроется в том, что люди не в полной мере осознают всю тяжесть последствий для экосистемы с одной стороны, и ответственности, установленной законом, – с другой.

– Есть установленные денежные компенсации. К примеру, за молодую особь косули придется возместить ущерб в размере 800 тысяч тенге. Причем суммы доходят до семизначных цифр. Санкцией статьи 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота» предусмотрен штраф, достигающий 6 тысяч МРП (9 миллионов тенге), либо лишение свободы до шести лет. Но, несмотря на возмещение ущерба материального, ущерб экосистеме наносится непоправимый, – подчеркивает Алишер Жармагамбетов.

В стране ведется масштабная профилактическая работа по сохранению уникальных и редких животных. Так, 2 февраля текущего года в Жанааркинском районе Карагандинской области был задержан автомобиль, управляемый гражданином РК 1992 г. р. Из салона изъяты 844 рога маралов. Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК («Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных»). Подозреваемый задержан, назначены экспертизы.

5 марта на особо охраняемой территории Наурзумского заповедника Костанайской области по горячим следам задержаны двое браконьеров, стрелявшие в кабанов. Возбуж­дено уголовное дело.

– Все надо начинать со школьной скамьи. Думаю, только в этом случае мы, сотрудники полиции, совместно с населением с активной гражданской позицией способны уменьшить факты браконьерства, чтобы оставить в наследство будущим поколениям здоровую экосистему страны, – сказал в заключение спикер.