Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Казахстане выросли

Новые размеры штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) вступили в силу в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sputnik.kz .

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В связи с увеличением размера МРП с 1 января 2023 года соответственно повышены суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Так, самый маленький штраф составляет Т6900 (2 МРП). Он предусмотрен за превышение уровня вредных выбросов или уровня шума и за нарушение ПДД пешеходами.

Штраф за отсутствие страховки на машину составляет теперь Т17 250, за вождение без прав – Т69 000, а за управление транспортным средством лицом, лишенным прав – Т172 500.

Создание аварийной ситуации наказывается штрафом в Т34 500, оставление места ДТП – Т172 500.

Штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч составляет Т17 250, на 20-40 км/ч – Т34 500 и свыше 40 км/ч – Т69 000.