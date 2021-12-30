Штрафы за жестокое обращение с животными увеличиваются в Казахстане – подписан закон

Президент
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.     

Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными», а также Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными».

Тексты законов публикуются в печати.

Основными задачами законов являются установление общих и специальных требований при обращении с животными, защита животных от жестокого обращения, страдания и гибели, недопущение жестокого умерщвления животных, укрепление нравственности и гуманности общества, обеспечение безопасности, открытости информации в области регулирования численности бродячих животных, иных прав и законных интересов граждан.

Вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации.

Устанавливаются обязанности владельцев животных по ответственному обращению с животными. В частности, основные требования предусмотрены к содержанию животных, учету домашних животных, перевозке животных, разведению животных, умерщвлению и обращению с трупами животных.

Кроме того, закрепляется компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению порядка содержания животных в питомниках, приютах, зоологических гостиницах, пунктах временного содержания, реабилитационных центрах для животных, порядка и требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, порядка обращения с дикими животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен, порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными, положения о приютах для животных, правил перевозки животных и иная компетенция.

Вводится компетенция местных исполнительных органов области, городов республиканского значения и столицы в сфере отношений, связанных с обращением с животными, в частности, по определению мест, в которых запрещены выгул животных либо нахождение с животными с иной целью, по организации информационного обеспечения деятельности приютов для животных и социальной рекламы, направленной на передачу животных владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных и иная компетенция.

Поправками в КоАП за нарушение правил отлова, содержания, учета, выгула, перевозки, умерщвления домашних и бродячих собак и кошек предусмотрен штраф на физических лиц от 10 до 20 МРП, на должностных – лиц от 20 до 30 МРП, на юридических лиц – от 30 до 40 МРП. Действующими нормами за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф на физических лиц от 5 до 20 МРП, на должностных лиц – от 10 до 40 МРП.

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