​Штрихи к портрету внутреннего мигранта

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Вадим МАХИН, Алматы

Согласно данным опроса, с января по август текущего года положительное сальдо миграции зафиксировано в Алматы – 28 063 человека. Приезжают в основном из Южно-Казахстанской и Алматинской областей. Показатель с плюсом в Акмолинской области – 1 834 человека, Мангистау­ской – 641, Астане – 369. Рассказывая о результатах исследований, руководитель представительства КИСИ при Президенте РК Мадина Нургалиева назвала основные причины миграции: нестабильное материальное положение (32,7%), безработица (30%), отсутствие жилья (12%).

На постоянное жительство приезжают 36,7% мигрантов, постоянную работу ищут 28,7%, получить образование в Алматы хотят 14,7%. Где устраиваются приезжие? Мужчины – на тяжелую физическую работу, женщины идут трудиться продавцами, уборщицами, нанимаются нянями, поварами. При трудоустройстве граждане сталкиваются с трудностями, связанными с отсутствием прописки, высшего образования. Высокие требования предъявляют и работодатели.

Миграционная политика, проводимая республиканскими и местными органами власти, в большинстве случаев способствует созданию нормальных условий для жизнедеятельности внутренних мигрантов. 74,3% из тех, кто участвовал в опросах, показали, что их самочувствие улучшилось. Хорошее социальное положение отметил каждый седьмой респондент. Показательно, что 88,6% не ожидают никаких акций протеста в связи с миграционными процессами.

Участники встречи отметили ряд недостатков в работе с внутренней миграцией и предложили конкретные меры по их устранению. В частности, рекомендовано разработать программы по оказанию помощи мигрантам, созданию центров адаптации, выделению квот на трудоустройство. Предложено также усилить борьбу с коррупцией в сфере регистрации и учета мигрантов. 

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