Штукатур с… патентом

Начиная со следующего года для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности, будет действовать спе­циальный налоговый режим. Переход на специальный режим налогообложения станет возможным для ИП, имеющих патент на штукатурные, столярные, плотницкие и стекольные работы, а также предпринимателей, занимающихся частным извозом, грузовыми перевозками, задействованных в сфере управления недвижимостью за вознаграждение или договорной основе, и других.

Однако для этого, как пояснили в Комитете государственных доходов Минфина РК, последним в срок до 1 января 2020 года необходимо представить уведомление, в противном случае к ИП будет применен общеустановленный порядок налогообложения.

Кроме льготного налогообложения на основе упрощенной декларации или использования фиксированного вычета, предприниматели, осуществляющие расчеты с бюджетом по патенту, получат более широкую свободу действий.

К примеру, помимо существующих онлайн-моделей кассовых машин, в качестве альтернативы они смогут пользоваться оборудованием на основе сервиса web-касс.

В настоящее время сотрудниками региональных департаментов государственных доходов проводится консультационно-разъяснительная работа среди индивидуальных предпринимателей по внедрению налогового новшества.