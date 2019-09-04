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Штукатур с… патентом
Светлана Абенова
Начиная со следующего года для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности, будет действовать специальный налоговый режим. Переход на специальный режим налогообложения станет возможным для ИП, имеющих патент на штукатурные, столярные, плотницкие и стекольные работы, а также предпринимателей, занимающихся частным извозом, грузовыми перевозками, задействованных в сфере управления недвижимостью за вознаграждение или договорной основе, и других.