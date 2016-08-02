​Штурмовали в штормовых условиях

Доброта Любови Доброты



Водружение флага газеты на пик «Казахстанской правды» оказалось нынче сродни подвигу: не все смогли дойти до конца. Те же, кто, несмотря на сложности, все-таки шаг за шагом продвигались к заветной цели, делились по пути друг с другом последним.

Еще на подступах к отрогам западного Тянь-Шаня нас встретила «боевая» подруга – собственный корреспондент «Казахстанской правды» по Южно-Казахстанской области Любовь Доброта. Вот уж по-настоящему говорящие фамилия и имя. Как выяснилось, далеко не все из нашей группы имели представление о том, что желательно брать с собой в горы. Но спасибо Любе – она заранее все просчитала и снабдила всех рюкзаками, палатками, спальными мешками и сухпайком военного образца.

После завтрака на природе под сводами террасы базы отдыха Eco Village Kaskasu непосредственно перед стартом мы продолжали слышать, как Любовь наставляет инструкторов и горных завсегдатаев не бросать нас ни в коем случае и спасать в любой ситуации. Те же речи обращала и к спасателям. Чуть позже уже помогала нам надевать рюкзаки.

Стоит отметить, что сама Доброта за плечами имеет успешный опыт уже четырех восхождений на пик «Казахстанской правды». И сама инициатива назвать этим именем безымянную вершину принадлежала именно ей. В этот раз Люба осталась внизу, чтобы в нашем «тылу» ковать будущую победу.

Своенравный «динозавр»

Нужно сказать, что восхождение на гору совершалось в два этапа. И уже с первых шагов стало ясно – покорение будет не из простых. Первые капли дождя нас застали на самом хвосте «динозавра» – так местные жители и туристы прозвали отроги основного массива Угамского хребта, по которому пролегал путь к базовому лагерю – в «Долину предков». И чем дальше мы продвигались, тем отчетливей прорисовывались контуры ископаемого животного.

Первая четверть пути по тропе лишь раздразнила «гигантского ящера». Далее он ощетинился каменной кольчугой из сыпухи и скал, то и дело преграждая путь валунами и потоками горных речушек, зигзагами огибающих причудливые формы его чешуи. Холодное дыхание «ледяного дракона» в считанные минуты свело на нет защитные свойства нехитрого обмундирования. И согреться можно было лишь продолжая движение вверх, так как даже минутная остановка заставляла дрожать от нестерпимого холода.

В зависимости от физической подготовки марш-бросок к подножью горы занимает от 4 до 6 часов. В нашем случае почти все участники, а в составе команды было 33 человека, справились за меньшее время. Даже бывалые альпинисты отметили сложность погодных условий. Однако руководитель нашего восхождения – старший тренер Южно-Казахстанской области по альпинизму «снежный барс» Шамиль Рафиков как-то в шутку сказал, что непогода нас подгоняла.

Уже изрядно потрепанные, но непобежденные мы добрались до лагеря. К нашему счастью сотрудники АО «Химфарм» с группой профессиональных альпинистов добрались туда раньше и успели разбить палатки. Сухая одежда из не насквозь промокшего рюкзака и кружка горячего чая вернули нас к жизни. К вечеру дождь утих, и команда собралась у костра просушить мокрую обувь и вещи, а также подготовиться к предстоящему штурму горы.

Короткие сборы

О том, что восхождение окажется боевым, уже ночью возвестила гроза. Вспышки молний рентгеновскими лучами пронизывали палатку. Гром гремел, будто кругом разрывались снаряды огромной мощности. А потом, словно взрывная волна, налетел ветер, пытался сорвать палатки и скинуть их в бурную речку.

К утру, по счастью, распогодилось. Подъем в 6.00, короткие сборы, и вот уже Шамиль Рафиков проводит инструктаж. Вскоре вереница из 28 человек устремляется вверх к перевалу «Шымкент». Штурмовать вершину решились не все. Кто-то должен был остаться в лагере на хозяйстве, кто-то решил, что и подъема до лагеря будет достаточно для проверки собственных сил.

Дальше – считаем шаги. «Час идем и несколько минут отдыхаем» – накануне предупредил Шамиль Рафиков. Первые переходы становятся самыми сложными. После трех остановок кто-то решает спуститься. В группе нет осуждения, ведь в горах каждый сам для себя решает, где торжество разума должно победить силу амбиций.

Непогода правит бал. Ветер, поднимаясь одновременно из двух ущелий, превращается в буран, выхватывающий из облаков снежные вихри. Инструкторы предупреждают: «В такую погоду мы должны сохранять темп движения, ждать не можем». При этом Шамиль косо смотрит на Бахытжана Мусабекова, который в кроссовках решил пройти там, где не всегда спасает и горная обувь. Но Бахытжан не сдается, его поддерживает еще один сотрудник «Казправды» – Виктор Русаков.

Позже Шамиль Рафиков скажет: «Бахытжан еще будет благодарить инструкторов. И своего первого восхождения уж точно никогда не забудет».

И вот пик «Казахстанской правды» уже в двух шагах. Снег, буран, в это время молния ударяет в вершину соседней горы. Сквозь оглушительные раскаты грома слышится оклик: «Всем бросить лыжные палки». Оно и понятно – металл может притянуть электричество.

Еще пара минут – и вот оно счастье. На вершине горы поднят флаг нашей газеты. Рядом на ветру развеваются стяги Казахстана и АО «Химфарм», чьи сотрудники нас поддерживали за время восхождения.

Экологический субботник

Если кто-то считает, что спуск дается легче, чем подъем на гору, то сильно ошибается. Но ощущение превосходства над взятой вершиной придает если не дополнительных сил, то уж точно эмоций. У подножия группу встречает Люба. В этот момент хочется вставить между ее именем и фамилией запятую. Плотный ужин, сухая одежда, горячий чай – кажется, это все, что нужно для счастья.

А уже следующим утром снова в бой. В рамках горного фестиваля «Казахстанской правды», посвященного 25-летию Независимости Казахстана, мы проводим совместно с Сайрам-Угамским государственным национальным природным парком экологический субботник. В первых рядах на очистке ущелья от мусора аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. Также на мероприятие прибыли журналисты. К слову, среди гостей оказываются и гламурные барышни, которые поначалу заверяют, что приехали на фестиваль отдыхать, но сплоченное горное братство и пример акима города убеждают их в том, что труд на благо общества на лоне природы – это тоже часть отдыха.

В завершение фестиваля – концерт и праздничный обед, организованный акиматом Шымкента. Габидулла Абдрахимов в своей речи призвал всех присутствующих любить и беречь окружающую красоту, так как этот дар природы предназначен не только для нас, но и для будущих поколений.