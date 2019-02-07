Шукеев поручил довести экспорт мясной продукции до 60 тысяч тонн

Экономика
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Жанат Тукпиев
Фото с сайта agrovesti.net
Заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев поручил довести экспорт всей мясной продукции до 60 тысяч тонн в год. По его словам, в Казахстане есть для этого все необходимое, и данная задача вполне осуществима, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"За 6 месяцев 2018 года получили кредиты и вошли в программу более 600 семейных мясных ферм. В результате за прошлый год экспорт говядины составил 19,9 тысяч тонн, превысив уровень 2017 года в 3,6 раза. В этом году план по экспорту говядины – 25 тысяч тонн, но мы намерены экспортировать, не менее 30 тысяч тонн говядины", – сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев на коллегии ведомства.

Заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев поинтересовался, сколько в целом составляет экспорт всего мяса.

"В этом году общий объем – 33 тысячи тонн, в следующем году за 40 тысяч тонн мы можем уйти", – коротко ответил Евниев.

В свою очередь министр сельского хозяйства поручил приблизиться к цифре 60 тысяч тонн.

"Я думаю, надо нам приближаться к 60, потому что потенциал большой. Видите, сейчас баранина открывается (…) Я думаю, мы не должны скромничать. Дойдем мы до 60 тысяч или нет? Эта цифра для нас становится принципиальной", – подчеркнул он.

Также глава Минсельхоза поручил отработать вопрос по свиному мясу.

"Нам надо свинину обязательно пробить в Китай, потому что по свинине все стоят наготове. В Северном Казахстане, Караганде, Талдыкоргане. Как только мы откроем китайский рынок, я думаю, у нас будет большой прорыв. Возьмите на контроль", – заключил Шукеев.

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