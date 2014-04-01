Шутили на разных языках

Культура
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Фестиваль языков, который провели студенты и преподаватели Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова, стал заметным событием в культурной жизни областного центра.

Главным организатором этого не только зрелищного, но и познавательного мероприятия выступила кафедра иностранных языков филологического факультета, а в зрительном зале собрались студенты местных вузов и учащиеся более 30 школ Усть-Каменогорска.

– Современный мир становится все более глобализированным, и на первый план сегодня выходит умение ориентироваться в мультиязычной среде. Язык является как наукой, так и средством общения, и в этом качестве он доступен каждому человеку, независимо от его способностей, – отметила проректор университета Ирина Ровнякова.

С присущими студентам легкостью и юмором самодеятельные актеры представляли участникам фестиваля английский и немецкий, китайский и корейский, турецкий и французский, многие другие языки. Ребята, обучающиеся на других факультетах университета, знакомили гостей с культурой и традициями народов, проживающих в Казахстане.

Особенно тепло зрители принимали инсценированные на новый лад знакомые с детства сказки «Красная Шапочка», «Золушка», «Теремок» на разных языках.

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

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