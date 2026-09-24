Шутов и «Барыс» непобедимы!

Хоккей
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Столичный «Барыс» продолжает крушить привычные расклады в регулярном чемпионате КХЛ. Подопечные Михаила Кравца приехали в столицу России и устроили показательный мастер-класс мос­ковскому «Динамо», одержав уверенную победу со счетом 4:1.

фото ХК «Барыс»

Стартовая двадцатиминутка прошла в жесткой разведке без заброшенных шайб, однако во втором отрезке «барсы» включили прессинг. На 23-й минуте счет открыл канадский форвард астанчан Гарретт Пилон. Хозяева льда сумели ответить голом Никиты Коростелева, но равенство продержалось всего шесть минут, пока Пилон не оформил дубль. В третьем периоде американский защитник Джейк Масси точным броском снял все вопросы о победителе, а за полторы минуты до финальной сирены американский нападающий Джастин Бейли поразил пустые ворота «бело-голубых».

Отдельных аплодисментов заслуживает вратарь сборной Казахстана Андрей Шутов. В прошлом туре в Ярославле наш вратарь оформил «сухарь», наглухо забетонировав ворота в игре против действующего чемпиона КХЛ «Локомотива» (5:0). В Мос­кве Андрей мощно помог команде, пропустив лишь однажды при игре в меньшинстве.

Помимо атакующей эффективности, «Барыс» продемонстрировал феноменальную самоотверженность в обороне. Команда повторила рекорд регулярных чемпионатов КХЛ по числу заблокированных бросков за один матч: ровно 41 раз наши хоккеисты ложились под шайбу, спасая свои ворота (ранее такое удавалось лишь хабаровскому «Амуру» в сезоне 2023⁄24). «Барыс» остается самой результативной машиной лиги: с 31 заброшенной шайбой в семи играх команда с запасом опережает всех конкурентов, включая магнитогорский «Металлург» (22 шайбы) и ярославский «Локомотив» (19). Теперь 25 сентября в Астане «Барыс» сыграет против «Нефтехимика».

Тем временем игры шли и на внутренней арене в Pro Hokei Ligasy. В Караганде центральный матч между «Сарыаркой» и кокшетау­ским «Арланом» был отменен. Из-за отсутствия обязательной дежурной бригады скорой медицинской помощи хозяевам засчитали техническое поражение со счетом 0:5. Это позволило «Арлану» сравняться по очкам (15) со столичным «Номадом», который возглавляет турнирную таблицу после двух ярких гостевых побед над «Актобе» (6:3 и 5:3). В Усть-Каменогорске «Торпедо» и рудненский «Горняк» выдали по победе в спаренных матчах: сначала вперед вышли хозяева – 4:3, а в повторной игре сильнее оказались рудничане – 2:1.

#Спорт #хоккей #Барыс

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