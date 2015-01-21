Шведова идет без потерь

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Юрий МАКАРОВ
Во втором круге наша Ярослава Шведова обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико (6:2, 7:6), а затем на корт вышла Зарина Дияс. О том, как завершилась ее встреча с Анной Шмидловой из Словакии, мы сообщим позже.
Напомним также, что Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Ярослава Шведова и Зарина Дияс заявлены еще и в турниры парного разряда. Вчера Михаил Кукушкин и Теймураз Габашвили скрестили ракетки с пакистанско-сербским дуэтом – Айсамом-уль-Хаком Куреши и Ненадом Зимоничем. Увы, казахстанско-российский тандем выбыл из соревнований, проиграв со счетом 7:6, 4:6, 3:6. Зато третью победу подряд в Мельбурне одержала Ярослава Шведова. Со своей испытанной напарницей испанкой Анабель Медина Гарригес они выбили из дальнейшей борьбы Ирину Фалькони (США) и Петру Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:3.


За наградами – в Сибирь
Ведущие борцы вольного стиля Казахстана готовятся к выступлению в крупном международном турнире – Голден Гран-при Ивана Ярыгина. Эти соревнования пройдут 23–25 января. В Красноярск отправляется внушительная делегация нашей страны. В составе команды и первые номера казахстанской сборной, и ближайший резерв национальной дружины.
На сибирском ковре свое мастерство будут демонстрировать Расул Калиев (весовая категория до 57 кг), Даулет Ниязбеков (61 кг), Даурен Жумагазиев (65 кг), Галымжан Усербаев (74 кг), Даулет Шабанбай (125 кг), Татьяна Аманжол (53 кг), Айым Абдильдина (58 кг), Ольга Калинина (63 кг), Екатерина Ларионова (69 кг) и другие. Всего нашу республику будут представлять 38 спортсменов.
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Два этапа позади
В Австралии в разгаре много­дневная велогонка профессионалов Tour Down Under. Победителем первого этапа (дистанция 133 км) стал хозяин трассы Джек Бобридж, следом за ним финишировали Льюв Вестра (Голландия, «Астана») и еще один австралиец – Люк Дарбридж (Orica GreenEdge).
Триумфатором второго этапа (150 км) стал испанец Хуан Хосе Лобато (Movistar), а новичок «Астаны» Луис Леон Санчес (Испания) занял шестое место. К слову, именно Санчеса в нашей команде считают своим фаворитом в этой гонке, которая завершится 26 января.


Пробились в восьмерку
В третьем матче группового этапа Кубка Содружества, проходящего в Санкт-Петербурге, молодежная сборная Казахстана по футболу (игроки до 21 года) свела вничью встречу со сверстниками из Южно-Африканской Республики – 0:0.
Этот результат позволил нашей команде занять третье место в своем квартете и пробиться в четвертьфинал. В активе земляков 4 очка, у команд Таджикистана и ЮАР соответственно 6 и 5 очков.
Вчера на турнире начался второй этап – игры с выбыванием. За выход в полуфинал боролись сборные Казахстана и Беларуси, России и ЮАР, Таджикистана и Туркменистана, Кыргызстана и Финляндии.

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