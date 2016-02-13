Спорт
Шведова обыграла Дияс в квалификационном матче WTA в Дубае
Зарина Дияс проиграла Ярославе Шведовой в матче в рамках четвертьфинала квалификации одиночного разряда турнира WTA в Дубае, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Теннисистки сборной Казахстана играли друг против друга впервые. Матч продолжался два часа и закончился со счетом 6:4, 3:6, 6:4.
Следующей соперницей Шведовой по полуфиналу квалификации турнира станет победительница пары Кристина Куцова (Словакия) – Яфань Ван (Китай).
Дияс занимает 68-е место в рейтинге WTA, а Шведова – 82-е.
Ранее первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева в полуфинале турнира WTA Taiwan Open проиграла американке Винус Уильямс.