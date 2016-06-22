​Шведова вновь на коне

583
Юрий МАКАРОВ

Андрей Голубев проиграл японцу Есихито Нисиока – 0:6, 4:6, Александр Недовесов уступил дорогу во второй круг отборочных состязаний Лукашу Лацко (Словакия) – 4:6, 2:6, а Дмитрий Попко не сдержал напора китайца Чже Ли – 2:6, 5:7.

Проиграла в первом круге турнира Aegon International Eastbourne (Великобритания) и наша Юлия Путинцева. Счет ее матча с украинкой Катериной Бондаренко – 2:6, 6:4, 4:6. А в Aegon Nottingham Open неудачно стартовал Михаил Кукушкин, уступивший Фрэнку Данцевичу из Канады, – 6:4, 6:7, 6:7.

Ну а хоть кто-нибудь из казахстанцев выиграл свои матчи в последние пару дней? Успокоим: выиграл. Точнее, выиграла: Ярослава Шведова в Истборне вместе с Тимеа Бабош (Венгрия) прошла во второй раунд, обыграв испанок Анабель Медину Гарригес и Аранту Парра Сантоху, – 6:1, 6:2.

Раздолье для молодых

Сборная Казахстана по легкой атлетике вернулась из Бишкека, где приняла участие в XIX международных соревнованиях на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. Наша команда в столицу Кыргызстана выезжала в сильно помолодевшем составе: большинство лидеров уже выполнили олимпийские нормативы и начали готовиться к Рио-де-Жанейро по индивидуальным планам. И вот тут как раз самое время показать себя резервистам.

За медали в Бишкеке боролись в основном старые друзья-соперники – сборные Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, но в ряде дисциплин серьезную конкуренцию им составили немногочисленные гости из Индии, Малайзии, Филиппин и Монголии.

По две золотые медали в нашем составе выиграли Виктория Зябкина (100 м, эстафета 4 х 100 м) и Ольга Сафронова (200 м, эстафета 4 х 100 м). Чемпионских наград были также удостоены Айгерим Шыназбекова и Светлана Голендова, Элина Михина и Михаил Литвин, Дмитрий Коблов и Александра Романова, Дмитрий Иванчуков и Тахиржан Кадыркулов, Эвелина Клименко и Иван Иванов, Диляра Абуова и Юрий Дергачев, Регина Кайсарова и Римма Кашафутдинова, Евгений Марченков и Татьяна Нерознак. А еще в копилке сборной РК оказалось немало серебряных и бронзовых наград.

На третью Олимпиаду

В небольшом польском городке Спала прошли международные турниры по вольной борьбе среди мужчин (XXV Мемориал Вацлава Циолковского) и женщин (Poland Open). В первый день казахстанские спортсмены особо отличились в весовой категории до 74 кг: Жигер Закиров занял 2-е место, а Айдар Балданбаев и Абдулхаким Шапиев вдвоем поднялись на третью ступеньку пьедестала почета. Бронзовую медаль в весе до 97 кг завоевал и наш олимпиец 2016 года Мамед Ибрагимов.

Во второй день свою команду золотой медалью наконец-то порадовал один из сильнейших наших борцов Даулет Ниязбеков (61 кг), а третьими призерами стали Азамат Омуржанов (70 кг) и Гюзель Манюрова (75 кг). К слову, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 и 2012 годов Гюзель Манюрова в эти дни готовится к своей третьей Олимпиаде, и получается это у нее, как видим, неплохо.

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сохранить для потомков
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Язык – путь к осознанию нации
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Искусство на защите девочек и женщин
Мастер слова
При полном достатке топлива
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
Весь ствол в затейливых узорах
Сила местных трав
Дело не только в инфраструктуре
Красиво жить не запретишь
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]