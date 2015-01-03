Шведова вышла в финал квалификации одиночного разряда BrisbaneInternational

В матче второго круга Шведова, сеянная в отборе под первым номером, обыграла польку Паулу Каню – 6:4, 6:2. Соперницей казахстанки по финалу станет победительница матча между украинкой Мариной Заневской и представительницей Сербии Йованой Якшич, передает ИА Новости-Казахстан.
Ранее в матче первого круга отсева Шведова обыграла аргентинку Паулу Ормаэчеа – 7:6, 6:2. Выйдя в один из четырех финалов квалификации, казахстанка гарантировала себе $3 381 призовых и 18 очков в зачет рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Brisbane International– международный женский турнир, разыгрываемый с 1997 года сначала в австралийском Голд-Косте, а с 2009 года переехавший в Брисбен. Соревнование входит в число турниров серии WTAPremier.
Действующей победительницей в одиночном разряде является американка Сирена Уильямс, в парном разряде в прошлом году первенствовал дуэт Анастасия Родионова (Австралия)/Алла Кудрявцева (Россия), который в финале обыграл пару Галина Воскобоева (Казахстан)/Кристин Младенович (Франция) – 6:3, 6:1.
