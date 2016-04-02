Спорт
Шведова вышла в финал парного разряда Miami Open
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова вышла в финал парного разряда турнира Miami Open в США, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Сообщается, что в финале парного разряда Miami Open Шведова и Бабош сыграют против Бетани Маттек-Сандс (США) и Люси Сафаровой (Чехия).
"В полуфинале турнира Шведова, выступающая в дуэте с Тимеей Бабош из Венгрии, обыграла пару Маргарита Гаспарян (Россия)/Моника Никулеску (Румыния) со счетом 7:5, 4:6, 10:8", – говорится в информации.
Как отмечается, призовой фонд в женском турнире составляет более $6,8 млн. За выход в финал Шведова и Бабош заработали $164 420 призовых и 650 очков в зачет рейтинга WTA.