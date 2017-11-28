Шведский супермикст
Дмитрий Норкин
Наша национальная сборная в составе Галины Вишневской и Максима Брауна стала третьей в супермиксте (одиночная смешанная эстафета) на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. При этом казахстанцы, которые прошли дистанцию с пятью дополнительными патронами, потеснили с пьедестала почета французскую пару в лице олимпийского чемпиона Мартена Фуркада и призерки зимних Игр Мари Дорен-Абер. Золотые же медали здесь завоевали австрийские биатлонисты Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, а «серебро» у Ванессы Хинц и Эрика Лессера из Германии.