​Шведский супермикст

Наша национальная сборная в составе Галины Вишневской и Максима Брауна стала третьей в супермиксте (одиночная смешанная эстафета) на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. При этом казах­станцы, которые прошли дис­танцию с пятью дополнительными патронами, потеснили с пьедестала почета французскую пару в лице олимпийского чемпиона Мартена Фуркада и призерки зимних Игр Мари Дорен-Абер. Золотые же медали здесь завоевали австрийские биатлонисты Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, а «серебро» у Ванессы Хинц и Эрика Лессера из Германии.

Для 23-летней уроженки Семея и 24-летнего павлодарца эта медаль стала первой на этапах Кубка Мира. Кроме того, впервые в истории казахстанские биатлонисты поднялись на пьедестал в эстафете розыгрыша одного из самых ценных трофеев планеты. Отметим, что состязания в Эстерсунде завершатся 3 декабря, а еще через 5 дней начнутся соревнования в австрийском Хохфильцене.

Напомним, что на Всемирной Универсиаде в Алматы Галина выиграла 2 золотые и 2 серебряные медали, после чего на дебютных для себя Азиатских играх в Саппоро стала четырехкратной чемпионкой. В настоящий момент является лучшей биатлонисткой Казахстана. По итогам прошлого сезона поднялась на 20-е место в мировом рейтинге.

В свою очередь Максим Браун является победителем Азиатских игр в Саппоро (2017 год, смешанная эстафета), чемпионом Азии (2014 год, гонка преследования) и серебряным призером Универсиады (2015 год, смешанная эстафета).