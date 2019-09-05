Шведский тандем обыграл «Барыс»

Почти все специалисты перед этим матчем отдавали предпочтение столичному «Барысу», который при этом еще и на своей площадке принимал «Адмирал» из Владивостока, но данные прогнозы не сбылись. Хозяева довольно активно начали поединок, а по статистике и вовсе превзошли соперника – так за всю игру «хищники» нанесли 34 броска по воротам дальневосточников в то время, как гости провели лишь 15 атак, но тем не менее именно последние были точнее, оправдав известную поговорку, что спорт тем и прекрасен, что непредсказуем.

Победу «морякам» принесли шведские легионеры форвард Маркус Юнг и защитник Адам Альквист, которые дважды реализовали большинство во втором периоде (на 32-й и 37-й минутах) и вывели россиян вперед. В свою очередь наши хоккеисты упустили массу возможностей для взятия ворот, в том числе и играя в большинстве 5 на 3. Все, что смогли сделать «барсы», так это отыграть одну шайбу усилиями канадского новичка Корбэна Найта, но этого оказалось мало. Более того, сыграв на последних минутах без вратаря (для усиления атаки его заменили еще одним форвардом), мы получили очередной гол в свои ворота от Василия Стрельцова. Проигрыш 1:3, конечно же, не смертелен – сезон только начинается, но с результативнос­тью игроков из Нур-Султана все-таки что-то надо делать. Следующий поединок состоится уже сегодня, а противостоять «Барысу» будет хабаровский «Амур», который, в свою очередь, на старте сезона уступил в Новосибирске местной ­«Сибири» – 1:2.

Кстати, этот сезон обещает быть очень интересным, в том числе и благодаря внедрению электронных новшеств. Впервые в истории мирового хоккея на постоянной основе теперь будут использоваться высокотехнологичные решения. Так в КХЛ, в том числе и в матче с «Барысом», были использованы «умные» шайбы и чипы на форме хоккеистов (сенсорные датчики, расположенные на стадионах, до 100 раз в секунду считывают информацию с них), которые в режиме реального времени передают всю статистику о происходящих событиях на льду. Различные пользователи смогут получать данные по большому количеству параметров – скорости игроков, расстоянии, пройденному за смену, времени на льду, точки бросков и многое другое. Это стало важным инструментом не только для работы тренерских штабов и других специалистов, но и для телевидения, которое будет использовать всю информацию для улучшения качества вещания. Все клубы безвозмездно в равной степени получили доступ к этим технологиям, а расходы по их внедрению полностью взяла на себя КХЛ.