Шведский тандем обыграл «Барыс»
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Аскар Бейсенбаев
Почти все специалисты перед этим матчем отдавали предпочтение столичному «Барысу», который при этом еще и на своей площадке принимал «Адмирал» из Владивостока, но данные прогнозы не сбылись. Хозяева довольно активно начали поединок, а по статистике и вовсе превзошли соперника – так за всю игру «хищники» нанесли 34 броска по воротам дальневосточников в то время, как гости провели лишь 15 атак, но тем не менее именно последние были точнее, оправдав известную поговорку, что спорт тем и прекрасен, что непредсказуем.