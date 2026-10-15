Швейцарский эксперт положительно оценила участие женщин в новом Курултае

Общество

Развитие системы образования, подготовка молодых специалистов и последовательное расширение профессиональных возможностей для женщин выступают мощным стимулом для укрепления человеческого капитала Казахстана

Проводимые в республике масштабные реформы успешно создают самые благоприятные условия для активного участия женщин в общественной, экономической и политической жизни страны. Такое мнение выразила старший научный сотрудник Высшей школы менеджмента Швейцарии Нина Расин, сообщает Kazpravda.kz 

Эксперт поделилась позитивными впечатлениями от участия в экспертном круглом столе в Берне, посвященном институциональным преобразованиям в Казахстане, принятию обновленной Конституции и итогам выборов в Курултай.

По мнению Нины Расин, одним из самых перспективных направлений развития страны выступает системное инвестирование в подготовку квалифицированных кадров. Важную роль в этом процессе играет активное сотрудничество казахстанских вузов с ведущими зарубежными образовательными центрами.

«Особое значение имеет развитие образования и подготовка молодых специалистов. Партнерство с казахстанскими университетами и программы академического обмена способствуют передаче знаний, развитию профессиональных компетенций и укреплению международных связей. Инвестиции в образование – это инвестиции в человеческий капитал и будущее страны», – подчеркнула спикер.

Расин отдельно отметила последовательные шаги государства по обеспечению равных профессиональных возможностей. Долгосрочные позитивные результаты принесло решение отменить перечень из более чем 200 ранее ограниченных для женщин профессий, что открыло гражданам широкий выбор специальных сфер и видов деятельности.

Впечатляющие изменения наблюдаются и в сфере государственного управления. В новом Курултае женщины получили 49 из 145 депутатских мандатов, что составляет 33,8% от общего состава и почти вдвое превышает показатели предыдущих созывов.

Кроме того, женщины составляют 56% государственных служащих страны и успешно занимают 38,9% руководящих должностей. Международный эксперт подчеркнула, что совмещение качественного образования и всесторонней поддержки женского лидерства создает надежный фундамент для процветания общества.

«Швейцарский опыт подтверждает, что устойчивые изменения требуют качественного образования, равного профессионального доступа и прочных институтов. Поэтому подготовка молодежи и расширение участия женщин являются взаимосвязанными направлениями развития человеческого капитала», – заключила эксперт.
 

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