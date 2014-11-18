"Шымбулак" назван самым дорогим курортом СНГ Спорт 658 Ксения Воронина

Фото с сайта shymbulak.com

В преддверии зимнего сезона туристический портал Travel.ru провел сравнительный анализ горнолыжных объектов на территории бывшего СССР. По его оценке, самым дорогим курортом стал алматинский Шымбулак, суточный бюджет которого составил $94, передает Kazpravda.kz.



"Горнолыжные трассы Шымбулака аттестованы Международной федерацией горнолыжного спорта (FIS). Трассы для скоростного спуска и слалома-гиганта входят в десятку сложнейших в мире. Визитная карточка казахстанского курорта – разнообразие склонов для катающихся любого уровня подготовки", – отмечает портал.



Самым бюджетным был признан "Каракол" в Кыргызстане, – $46 в день. Далее – белорусский "Логойск" – $49 в сутки, "Цахкадзор" в Армении – $50, "Чимган" в Узбекистане – $51, "Славское" в Украине – $53, еще один казахстанский курорт – "Алтайские Альпы" в Усть-Каменогорске – $81, "Бакуриани" в Грузии и украинский "Буковель" – $83, грузинский "Гудаури" – $88.



При расчете бюджета отдыха на курорте на одного человека оценивались такие параметры, как проживание в отеле категории 2–3 звезды в радиусе 15 км от подъемника, стоимость ужина в кафе в шаговой доступности от отеля и ски-пасс на день.