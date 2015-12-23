Шымбулак вошел в десятку лучших горнолыжных курортов СНГ

Общество
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Казахстанский Шымбулак вошел в "десятку" лучших горнолыжных курортов СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

"В топ-10 недорогих курортов России и СНГ, по версии портала для путешественников Travel.ru и журнала Forbes, вошел казахстанский Шымбулак", – говорится в информации.

Так, в первой "десятке" оказались Белокуриха (Алтайский край, РФ) – 3,2 тыс. российских рублей, Логойск (Минск, Беларусь) – 3,4 тыс. рублей, Завьялиха (Челябинская область, РФ) – 3,4 тыс. рублей, Красная сопка (Камчатка, РФ) – 3,4 тыс. рублей, Каракол (Бишкек, Киргизия) – 3,5 тыс. рублей, Чимган (Ташкент, Узбекистан) – 3,5 тыс. рублей, Шахдаг (Баку, Азербайджан) – 3,7 тыс. рублей, Буковель (Украина) – 3,8 тыс. рублей, Бакуриани (Тбилиси, Грузия) – 4,1 тыс. рублей, Шымбулак (Алматы, Казахстан) – 4,3 тыс. рублей.

Рейтинг основан на популярности курортов у любителей горнолыжного отдыха и сноубординга, а также транспортной и ценовой доступности курортов. В бюджет отдыха, рассчитанный на двух взрослых, вошла стоимость суток проживания в недорогом отеле, ски-пасса на день и обеда в кафе в первой половине января.

Урочище Шымбулак открыли еще в сороковые годы прошлого века горнолыжники-энтузиасты. Сейчас горнолыжный курорт включает восемь трасс для лыж, аттестованных FIS (зеленая, синяя, три красные и одна черная), по одной – для баллонов и сноубордов.

Протяженность самой длинной трассы – 3 620 метров. Перепад высот на склоне более 900 метров (от 3 163 до 2 260 метров). Ширина трасс – от 100 до 600 метров. Трассы скоростного спуска и слалома-гиганта входят в десятку сложнейших трасс мира.

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