Шымкент – культурная столица Свежий выпуск 11 декабря 2019 г. 11:24 336 Любовь Доброта Это событие стало частью торжественной церемонии закрытия программы «Брест – культурная столица СНГ 2019 года». Ее открыл министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, отметивший, что Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества» является ключевым проектом государств СНГ в сфере культуры. Заслужить такой статус почетно и одновременно ответственно. С момента начала реализации проекта уже три белорусских города – Гомель, Могилев и Брест объявлялись культурной столицей СНГ.Торжественная церемония состоялась на сцене Брестского академического театра драмы. Участие в концертной программе приняли артисты, съехавшиеся со всех стран Содружества. Солистам аккомпанировал Симфонический молодежный оркестр СНГ, созданный на базе Российского государственного симфонического оркестра кинематографии.Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук передал символическую статуэтку первому заместителю акима Шымкента Кайрату Нуртаю.– Мы безгранично рады, что Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ избрал культурной столицей СНГ наш город, – обратился к публике Кайрат Нуртай. – Для нас это большая честь и ответственность. Шымкент по праву считается самым гостеприимным городом нашей страны, где проживают представители около 100 этносов.Кайрат Нуртай рассказал гостям церемонии, что Шымкент – один из самых древних городов Казахстана. Ему 2 200 лет. И эту дату буквально на днях признало ЮНЕСКО, включив празднование юбилея мегаполиса в список международных мероприятий. Он пригласил белорусов приезжать на торжества и познакомиться с достопримечательностями города.За год в Бресте провели около 100 музыкальных, образовательных и театральных программ с участием творческих коллективов из стран СНГ. Теперь настала очередь Шымкента радовать, удивлять и восхищать. Город только разрабатывает программу торжеств, пока особо не афишируя, какие сюрпризы ждут на протяжении следующего года его жителей и гостей.