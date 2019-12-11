​ Шымкент – культурная столица

Это событие стало частью торжественной церемонии закрытия программы «Брест – культурная столица СНГ 2019 года». Ее открыл министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, отметивший, что Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества» является ключевым проектом государств СНГ в сфере культуры. Заслужить такой статус почетно и одновременно ответственно. С момента начала реализации проекта уже три белорусских города – Гомель, Могилев и Брест объявлялись культурной столицей СНГ.

Торжественная церемония состоялась на сцене Брестского академического театра драмы. Участие в концертной программе приняли артисты, съехавшиеся со всех стран Содружества. Солис­там аккомпанировал Симфонический молодежный оркестр СНГ, созданный на базе Российского государственного симфоничес­кого оркестра кинематографии.

Председатель Брестского гор­исполкома Александр Рогачук передал символическую статуэтку первому заместителю акима Шымкента Кайрату Нуртаю.

– Мы безгранично рады, что Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ избрал культурной столицей СНГ наш город, – обратился к публике Кайрат Нуртай. – Для нас это большая честь и ответственность. Шымкент по праву считается самым гостеприимным городом нашей страны, где проживают представители около 100 этносов.

Кайрат Нуртай рассказал гос­тям церемонии, что Шымкент – один из самых древних городов Казахстана. Ему 2 200 лет. И эту дату буквально на днях признало ЮНЕСКО, включив празднование юбилея мегаполиса в список международных мероприятий. Он пригласил белорусов приезжать на торжества и познакомиться с достопримечательностями города.

За год в Бресте провели около 100 музыкальных, образовательных и театральных программ с участием творческих коллективов из стран СНГ. Теперь настала очередь Шымкента радовать, удивлять и восхищать. Город только разрабатывает программу торжеств, пока особо не афишируя, какие сюрпризы ждут на протяжении следующего года его жителей и гостей.