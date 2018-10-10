Шымкентец пытался пронести в тюрьму телефон в хлебе

В Шымкенте родственник заключенного пытался пронести в тюрьму телефон, спрятанный в хлебе, сообщает Inform.kz
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Запрещенное средство связи обнаружили во время проверки еды, привезенной для осужденного.
По словам исполняющего обязанности руководителя исправительного учреждения ИЧ 167/3 для женщин Сапаргали Жумагалиева, родственник подсудимого пришел на непродолжительную встречу. В ходе проверки его вещей сотрудники тюрьмы разрезали хлеб. В тот момент вместе с телефоном были найдены зарядное устройство и SIM-карта. Все запрещенные к проносу вещи были конфискованы.
В отношении гражданина ведется расследование. Сотрудники исправительного учреждения направили дело в Аль-Фарабийский районный суд Шымкента для принятия предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РК мер.
Аналогичный случай произошел 2 месяца назад. Тогда родственник подсудимого спрятал телефон в вареную курицу. Запрещенный предмет был извлечен сотрудниками тюрьмы, отметили в агентстве.