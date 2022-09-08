Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Шымкентец зарезал супругу и возил труп несколько часов по городу

Резонансное дело по убийству бывшей гражданской супруги обрастает шокирующими подробностями. Задержанный за зверское преступление, нанёс пять ножевых ранений, а потом несколько часов ездил по Шымкенту с трупом - так утверждают родственники погибшей 39-летней Раушан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Мать погибшей Нафиза Кыстаубаева решилась на откровенное интервью.

«Моя дочь в тот день собиралась в ЦОН оформить документы на внучку. Ждала на остановке автобус, из-за того, что он ехал долго, она обратно вернулась домой. Потом зашла в приложение, автобус оказался рядом, вот моя дочь и побежала, чтобы не опоздать. Она села в автобус, а потом, вероятно он выследил её и усадил в машину. Примерно в 12:30 Раушан позвонила своей старшей дочери и сказала, что рядом находится ее бывший муж. После этого телефон ее отключился и она пропала», - вспоминает женщина.

После того, как Раушан пропала, родственники приступили к ее поиску самостоятельно. По словам родных, спасать было поздно, мать двух несовершеннолетних девочек была мертва. В машине, где произошло убийство, бывшие супруги были не одни, и преступление было спланировано, уверяет мать погибшей.

«Он ударил мою дочь ножом в шею три раза, потом ударил в сердце и в ногу. После преступления, он положил труп моей дочери на заднее сиденье и ездил по Шымкенту. В это время в машине был его брат. Позже приехал к себе домой, чтобы смыть следы крови, и сообщил своей матери и сестре о том, что убил. Его родственники знали об этом. Но, когда я звонила и спрашивала «Где моя дочь?», они не отвечали мне. После, этот подонок сдался полиции. Сказал им, что все произошло случайно, она сама села к нему в машину, они стали ругаться и он ее зарезал. Как моя дочь могла сесть к нему в машину, если она сама ушла от него? Он насильно увез ее и убил, это было неслучайное убийство. У нас очень много вопросов, в том числе к следствию», - говорит Нафиза Кыстаубаева.

По словам родных, Раушан познакомилась с супругом в кафе, через несколько месяцев они провели обряд бракосочетания по мусульманским законам и прожили вместе всего три месяца. Раушан не выдержала деспотичного отношения и издевательств, говорит мать.

«У Раушан был сначала первый брак, в этом союзе родились две девочки. Вскоре муж скончался. Новый супруг обещал ей хорошую жизнь. Однако, после того как сделали никах, он запрещал ей общаться с нами, заставлял носить длинные вещи, перекрасить волосы в черный цвет и ходить в платке. После того, как моя дочь вернулась домой, ее волосы поседели. Все эти три месяца он держал её в страхе», - рассказывает мать погибшей.

Полицейские завели дело по статье «Убийство». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

«В Аль-Фарабийский РУП по 102 обратился мужчина 1972 года рождения, с сообщением о том, что он убил свою гражданскую жену. По приезду, следственно-оперативная группа установила, что находясь в салоне автомобиля, мужчина, на почве ревности, нанес ножевые ранения, в результате чего она скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - прокомментировал заместитель начальника Аль-Фарабийского РУП по следственной части Батырбек Мырзагельдиев.

Родные настаивают на умышленном убийстве и требуют пожизненного наказания за жестокую расправу.

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