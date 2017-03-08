Шымкентские полицейские подготовили подарок казахстанским женщинам

Дорожная полиция Шымкента выстроилась в надпись "8 Наурыз" в честь Международного женского дня. Таким образом стражи порядка поздравили всех женщин с праздником, передает Kazpravda.kz.
"Для милых женщин сотрудники Местной полицейской службы Шымкента подготовили сюрприз. Подарок готовили более ста полицейских на площади Наурыз. Что из этого получилось, вы можете увидеть лично. Мы желаем вам любить и быть любимыми. Пусть в ваших семьях звучит детский смех, а мужчины будут опорой. Помните, полиция Шымкента всегда на страже вашей безопасности. С праздником!" – сообщили в Комитете административной полиции МВД.
Этот подарок полицейские подготовили совместно с акиматом города.