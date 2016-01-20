Шымкентские водители и кондукторы подрались на дороге

В Шымкенте водители и кондукторы маршрутных автобусов устроили драку прямо на проезжей части одной из центральных улиц города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz
Разнять участников конфликта удалось только пассажирам.
"В драке участвуют две девушки. Кондукторы, видимо, таким образом хотели поддержать своих водителей. Пассажиры и мимо идущий пешеход попытались разнять дерущихся. Но если девушки практический сразу перестали драться, то водителей трудно было оттащить от друг друга", – пишет региональное издание.
Видеозапись драки с регистратора выложил в Сеть один из очевидцев.