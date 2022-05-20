Шымкентскому таксисту ограничили свободу за обман своих пассажиров

В Шымкенте таксист обманывал пассажиров, предлагая им помощь в приобретении квартиры по госпрограмме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отмечается, "услуги" его стоили от 100 до 500 тысяч тенге.

Поверив аферисту на слово, семеро доверчивых граждан отдали ему деньги в размере 1 млн 585 тысяч тенге.

По фактам мошенничества полицейские провели ряд оперативных мероприятий: опросили потерпевших и свидетелей, проверили чеки денежных переводов.

В результате установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства.

По завершению следственных действий уголовное дело с обвинительным актом направили в суд.

Приговором суда за совершение преступления, предусмотренного п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК мужчина наказан ограничением свободы на 4 года 6 месяцев, сообщили в полиции.