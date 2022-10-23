Си Цзиньпин переизбрали генсеком Компартии Китая на третий срок

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок – еще на пять лет, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК, сообщило агентство Синьхуа.

В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек: действующий генеральный секретарь Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.

Решение принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе него обновили состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.