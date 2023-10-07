Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу

Китайская авиакомпания Sichuan Airlines запускает грузовые рейсы между КНР и Европой с технической посадкой в Казахстане, передает Kazpravda.kz .

Фото: The Economic Times

Комитетом гражданской авиации ведется работа по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов.

Так, с осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. китайская авиакомпания Sichuan Airlines планирует открыть прямые регулярные грузовые рейсы между Китаем и Европой с технической посадкой в Казахстане по маршруту Ченду – Алматы – Будапешт. Рейсы будут выполняться с частотой 5 раз в неделю (вторник, среда, четверг, пятница и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 330.

Выполнение грузовых рейсов через Казахстан будет способствовать дальнейшему развитию транзитного потенциала страны.

Sichuan Airlines выполняет рейсы более по 160 маршрутам в 25 стран мира.