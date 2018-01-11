Сидят мужчины в машине, снимают видео и не могут даже выйти помочь – аким столичного района

Аким столичного района "Сарыарка" Арман Турлубек призвал астанчан в непогоду быть терпимее и дружелюбнее друг к другу, сообщает Kazpravda.kz.
Текст с обращением к горожанам Арман Турлубек разместил на своей страничке в социальной сети Facebook.
"Уважаемые жители! Давайте в такие дни неблагоприятных погодных условий быть терпимее , помогать друг другу. Если видите, что по дороге люди не могут идти из-за сильного ветра, их заносит, машины застряли – остановитесь, помогите, и будьте добрее и дружелюбнее!" – написал Турлубек.
Акима столичного района возмутило, что мужчины сидят в машине и не могут помочь девушкам в буран.
"Сидят мужчины в машине, снимают видео и не могут даже выйти помочь. Еще и песню, не поленились, к видео прикрепили", – возмутился аким.