Сигареты без акцизных марок на 280 млн тенге выявили в Караганде
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Почти полмиллиона пачек сигарет без акцизных марок выявили у жителя города Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Незаконный бизнес карагандинца сотрудники регионального Департамента АФМ выявили при следственных действиях в сфере теневой экономики.
«В ходе обысков в складских помещениях обнаружены и изъяты более 432 тысяч пачек табачной продукции различных марок. Согласно заключению специалиста, общая стоимость изъятой неучтенной табачной продукции превышает 280 млн тенге.
Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия», – отметили в агентстве.