Сигареты и патроны не пропустили из Казахстана в Россию

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На казахстанско-российской границе пограничники РК пресекли попытку провоза крупной партии табачных изделий и более 90 штук охотничьих патронов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
"50-летний казахстанец был задержан пограничниками пункта пропуска "Коянбай авто" отдельного контрольно-пропускного пункта "Семей" за попытку провоза из Казахстана в Россию 60 коробок сигарет марок "LM", "Bond", "Vest" без акцизных марок", – говорится в информации.
Как уточняется, общее количество пачек табачных изделий достигает 30 000. Груз обнаружили при досмотре автомобиля "Фотон".
Также нарядом пункта пропуска "Кайрак авто" Костанайского пограничного отряда был задержан 29-летний гражданин РК за попытку провоза из Казахстана в Россию более 90 штук охотничьих патронов без разрешительных документов. Патроны были обнаружены в ручной клади на заднем сиденье автомобиля "Тойота".
По факту задержаний проинформированы представители правоохранительных органов.