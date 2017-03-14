Сигареты и патроны не пропустили из Казахстана в Россию

Происшествия
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Фото с сайта maisi.co.il
На казахстанско-российской границе пограничники РК пресекли попытку провоза крупной партии табачных изделий и более 90 штук охотничьих патронов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

"50-летний казахстанец был задержан пограничниками пункта пропуска "Коянбай авто" отдельного контрольно-пропускного пункта "Семей" за попытку провоза из Казахстана в Россию 60 коробок сигарет марок "LM", "Bond", "Vest" без акцизных марок", – говорится в информации.

Как уточняется, общее количество пачек табачных изделий достигает 30 000. Груз обнаружили при досмотре автомобиля "Фотон".

Также нарядом пункта пропуска "Кайрак авто" Костанайского пограничного отряда был задержан 29-летний гражданин РК за попытку провоза из Казахстана в Россию более 90 штук охотничьих патронов без разрешительных документов. Патроны были обнаружены в ручной клади на заднем сиденье автомобиля "Тойота".

По факту задержаний проинформированы представители правоохранительных органов.

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