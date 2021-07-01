Сигареты начали убирать с витрин и прилавков в Казахстане
В Казахстане вступил в силу запрет на выкладку на витринах и открытую демонстрацию табачных изделий в точках продаж, сообщает Kazpravda.kz.
Согласно закону, вместо пачек у прилавка теперь лежит лишь список с названием сигарет в алфавитном порядке с указанием стоимости. На списке не будет даже изображений сигарет. После ознакомления с перечнем покупателю могут продемонстрировать продукцию.
Помимо сигарет, запрещается продажа с выкладкой и открытой демонстрацией табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.
Рекламных вывесок табачных изделий тоже отныне не будет.
Также, с сегодняшнего дня минимальная стоимость сигарет повысится на 4%, до 520 тенге (было 500 тенге) и будет возрастать каждые полгода в связи с ростом ставки на акцизы.
Ограничение предусмотрено статьей 110 подпунктом 16 пунктом 2 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".
Новшество внедряется для того, чтобы сократить число курильщиков. Авторы нововведений полагают, что это поможет снизить потребление табака.