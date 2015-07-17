Свежий выпуск
Сила братства – в единстве
Далелхан ШАХАНОВ
Казахстанский журналист, пишущий об армии, военно-патриотическом воспитании, а также о ветеранском движении, получил из рук главы белорусской организации ветеранов Афганистана генерал-майора Валерия Гайдукевича юбилейную медаль «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане».
Указом Президента Республики Беларусь 15 февраля установлен как День памяти воинов-интернационалистов, и в связи с очередной годовщиной Александр Лукашенко учредил юбилейную медаль. Высокой награды удостаиваются граждане Беларуси, исполнявшие воинский и служебный долг в Афганистане, в том числе посмертно, а также те, кто внес значительный вклад в патриотическое воспитание, социальную и медицинскую реабилитацию воинов-интернационалистов, увековечение памяти павших, развитие ветеранского движения.
Как отмечает председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан, заместитель председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов СНГ Шарипбай Утегенов, связи между воинами-интернационалистами наших стран никогда не прерывались, а в последние годы стали даже теснее. Не так давно белорусские воины-«афганцы» побывали в Казахстане, а теперь казахстанские ветераны боевых действий в Афганистане приехали в Беларусь.
Идейным вдохновителем этой поездки воинов-интернационалистов стал участник боевых действий в Афганистане, генерал-майор Марат Марденов. Познавший в молодые годы окопную жизнь, знающий цену солдатских пота и крови, он активно занимается поиском казахстанцев, сложивших головы на полях сражений Великой Отечественной войны, исследует историю частей и соединений, сформированных в Казахстане в те годы. Вот и посещение Минска и Бреста, посвященное 70-летию Великой Победы в рамках акции «Ұлы жеңіс – Ұлы Отан», было организовано с целью побывать в местах сражений, в которых деятельное участие принимали казахстанцы. Остается отметить, что эта поездка стала возможной благодаря материаль­ной поддержке столичного акима­та.
Надо сказать, что двухдневное пребывание в Беларуси вместило в себя много значимых мероприятий, добрых встреч и приятных открытий. И, конечно же, местные воины-«афганцы» показали казахстанцам мемориальный комплекс, посвященный тем, кто не вернулся из-за «речки». Расположен он на «Острове мужества и скорби», который минчане называют «Остров слез» (Востраў слёз).
Остров насыпной, и ведет к нему перекидной арочный мостик в излучине реки Свислочь недалеко от Троицкого предместья. По выражению полковника в форме морского пехотинца, памятник строи­ли всем миром. Сначала перед вами вырастает валун с бронзовой иконой Божьей Матери и текстом, поясняющим, кому посвящен памятник. Огромный валун в качестве закладного камня на месте монумента был установлен на острове в 1988 году. Задуманный как памятник солдатам, полегшим в горах Афганистана, он стал мемориалом сынам и дочерям Беларуси, павшим в сражениях разных времен. В центре памятника установлены фигуры скорбящих женщин, олицетворяющих белорусских матерей, оплакивающих не вернувшихся с войны сыновей. Одни из них с иконами, другие – с портре­тами сыновей, а у стоящих впереди в руках светильники, символизирующие тепло и свет домашнего очага. Матери не потеряли надежду на возвращение своих сыновей.
Сам монумент выполнен в виде храма, в основу очертаний которого положен первоначальный облик храма Ефросиньи Полоцкой, такой, каким он был в XI веке. На кованых воротах, ведущих внутрь, изображены гербы белорусских городов – Минска, Могилева, Полоцка, Несвижа, Гомеля, Витебска, Бреста, Гродно. Внутри памятника – четыре алтаря с высеченными именами погибших воинов-«афганцев».
Рядом с каждой фамилией родные и близкие погибших при посещении мемориала могут установить зажженную свечу. Внутренняя поверхность стен памятника и его купол расписаны библейскими сюжетами. Здесь же изображены архангелы Михаил и Гавриил, считавшиеся покровителями белорусского воинства еще со времен Грюнвальдской битвы. В середину креста, возвышающегося над храмом, вставлен рубин. Фонарь, специально установленный над полом, призван освещать крест снизу, и тогда излучаемый рубином красный свет символизирует кровь павших воинов.
В центре храма находится святое место, где заложена афганская земля, омытая кровью советских солдат, а также земля, привезенная с их могил. В Афганистане сложили головы 723 воина из Беларуси, однако на стены нанесено 777 имен, поскольку памятник посвящен «Сынам Отечества, которые погибли за его пределами». Среди них есть четыре женщины и два Героя Советского Союза. В храме хранится капсула со списком погибших воинов и с обращением к их потомкам. Металлические струны, прикрепленные к пяти колоколам, гудят на ветру, издавая при этом звук, напоминающий стон. Помимо закладного камня с иконой и часовни, в мемориальном комплексе можно увидеть скульптуру ангела-хранителя, поминальный стол и валуны с названия­ми афганских провинций, где вели боевые действия советские войска. И несмотря на военный антураж, мемориал на посетителей действует умиротворяюще.
Казахстанские воины-интернационалисты вместе с белорусскими боевыми товарищами, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Респуб­лики Казахстан в Республике Беларусь Ергали Булегеновым возложили цветы. После этого была поездка в Брест, где казахстанцы поднесли цветы к Памятнику воинам-«афганцам», посетили героическую крепость и музей воин­ской славы.
Белорусская земля гостеприим­но встретила казахстанцев. Братские узы между нашими народами, зародившиеся в годы Великой Отечественной войны и закрепленные в период боевых действий в Афганистане, наглядно подтверждались во время встреч ветеранов двух республик. И в ходе общения росло уважение к культуре, истории и традициям наших народов. Радовало то, что воспитанию подрастающего поколения в духе любви, преданности и готовности к защите своей Родины придается должное значение.

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