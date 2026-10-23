Сила древних традиций

Турниры
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В окрестностях села Айдарлы, что в Зерендинском районе, прошел международный турнир мастеров охоты с ловчими птицами «Қансонар», посвященный памяти известного беркутчи Масипа Батырханулы.

фото пресс-службы акимата Зерендинского района

Участниками турнира стали кусбеги из пяти стран: Казах­стана­, Кыргызстана, Монголии, России и Турции. А главными героями соревнований стали 80 крылатых хищников: беркуты, ястребы и соколы-балобаны. Их хозяева – опытные беркутчи, среди которых чемпионы Азии и мира, победители и призеры Всемирных игр кочевников.

Прежде чем приступить к самому главному, участники прошли три отборочных этапа: судьи оценивали внешний вид птиц, национальные охотничьи костюмы беркутчи, свободный полет крылатых хищников, их ловкость и связь с хозяином – по первому ли зову кусбеги пернатый возвращается и садится ему на руку.

Зрелищным был и этап «Шырға тарту» – испытание охотничьих качеств птиц. На первый взгляд охота с ловчими птицами кажется занятием спокойным и неторопливым. Но это лишь до определенного момента: стоит птице заметить цель, как ее спокойствие сменяет напряженное ожидание. Охотник взмахивает рукой – и беркут взмывает в небо. Несколько мгновений он кружит над землей, затем, увидев цель, камнем падает вниз. Его хозяин следит за своим подопечным, затаив дыхание, ведь исход решают скорость и точность птицы. Искусство соколиной охоты, говорят кусбеги, строится на союзе человека и ловчей птицы.

По итогам турнира лучшим в охоте с беркутами признан Уали­хан Шынгыс из Акмолинской области, в ястребиной охоте – Берикболсын Жалгасулы из Жамбылской области, а среди масте­ров соколиной охоты победу одержал Темирали Толегенулы­ из Карагандинской области.

Международный турнир «Қансонар-2026» вновь показал растущий интерес к этому виду охоты, в том числе и со стороны подрастающего поколения.

Добавим, что в десяти спортивных школах Акмолинской области культивируются национальные виды спорта, приобщая молодежь к богатому культурному наследию народа, воспитывая уважение к традициям предков.

#турнир #беркутчи #Қансонар #Айдарлы

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