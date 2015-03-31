Сила, объединяющая народ Свежий выпуск 750 Бектур КАДЫРОВ

В Государственном театре оперы и балета Astana Opera собрались известные деятели культуры и искусства, ученые, писатели, руководители организаций культуры, образования и творческих объединений из разных регионов страны. Работа форума была направлена на поиск эффективных решений и формирование предложений по приоритетным направлениям изу­чения и сохранения культурного наследия Республики Казахстан, разработку рекомендаций и предложений, способствующих дальнейшему формированию новой национальной идеи «Мәңгілік Ел».

В своем приветственном слове Бердыбек Сапарбаев акцентировал внимание на необходимости достижения социальной консолидации. Он напомнил, что государство уделяет достойное внимание развитию культуры, существенно увеличило финансирование сферы, благодаря чему в стране растет число библиотек, музеев, других учреждений культуры, соответствующих международным стандартам. Яркий примером этого является успешная деятельность театра Astana Opera. Еще одним достижением пос­ледних лет Бердыбек Сапарбаев назвал программу «Мәдени мұра». Он также отметил, что фонд Национального музея РК пополнили около 400 экспонатов, переданных в дар известными деятелями культуры, спорта, политиками, и призвал каждого гражданина Казахстана вносить свой посильный вклад в развитие нового музея, который уже сейчас становится гордостью страны. Другой пример, приведенный Б. Сапарбаевым, – Национальная академическая библиотека РК, фонд которой первым начал пополнять Глава государства, а его инициативу недавно поддержал известный ученый и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков. Аналогичные акции, подчерк­нул вице-премьер, проходят и в других регионах республики, и они вносят неоценимый вклад в дело патриотического воспитания молодежи страны.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы говорил об уникальном общественном институте, созданном в нашей стране, – Ассамблее народа Казахстана. Аналогов АНК нет в мире, и она с момента своего образования играет важную роль в укреплении мира и согласия между народами, проживающими в Казахстане, способствует утверждению казахстанской модели полиэтнического общества. Министр также сообщил, что в ближайшее время планируется создание Национального совета по литературе и искусству при Президенте Казахстана, а также художественных советов по отраслям. Национальный совет станет главным консультативно-совещательным органом в вопросах реализации культурной политики. В его состав войдут руководители творческих союзов и организаций культуры, общественные деятели, депутаты и представители Правительства, бизнес-сообщества. Новые коллегиальные органы возьмут на себя функции по координации репертуарной политики, гастрольной деятельности, повышению сценического мастерства, подбору и подготовке кадров.

По словам А. Мухамедиулы, в рамках усиления международного взаимодействия на уровне ведущих музеев страны и зарубежья уже достигнуто соглашение с Государственным Эрмитажем Российской Федерации об открытии Центра Эрмитажа в Национальном музее РК. Ведется активная работа по привлечению потенциала международных фондов, исследовательских грантов. Перспективными представляются точечные проекты по исследованию таких памятников древности, как петроглифы археологического ландшафта Тамгалы – совместно с норвежскими учеными, Берельские курганы – при участии немецких археологов и другие.

На республиканском форуме творческой интеллигенции выступили народная артистка РК, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева, депутат Сената Парламента РК, председатель Союза писателей Нурлан Оразалин, председатель правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» Александр Тараков и другие.

По итогам форума была принята резолюция, а завершился он экскурсией по Astana Opera и просмотром премьеры спектакля в Государственном академическом музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева.



