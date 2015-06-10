Статьи Сила полиции – в доверии народа Записал Олег ТАРАН

Укрепляя положительный имидж



"Полиция должна работать так, чтобы повысить доверие общества к себе", – отмечал Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Во исполнение данных Лидером нации поручений нынешний год в ДВД г. Астаны проходит под девизом "Доверие народа – сила полиции".



Согласно разработанному плану, продолжается работа по проведению среди населения культурно-массовых, спортивных, благотворительных и других мероприятий.



Большое внимание при этом уделяется работе с подрастающим поколением, воспитанию в них патриотизма и стремления к здоровому образу жизни. По нашей инициативе был организован детский дворовый клуб, на базе которого проводятся спортивные соревнования и различные детские конкурсы. Например, буквально недавно был проведен шахматный турнир на Кубок начальника ДВД, в котором приняли участие ученики более 40 средних школ столицы.



Не остаются без нашего внимания трудные подростки, дети из социально уязвимых слоев населения. Нами взято шефство над детским домом Астаны. Для ребят устраиваются "Дни открытых дверей" с показательным смотром вооружения, спецтехники, служебных собак, лошадей, проводятся конкурсы рисунков, стихов, песен. Мы надеемся, что кто-то из них со временем найдет свое призвание в службе в ОВД, а если нет, то вырастет законопослушным порядочным человеком. Среди воспитанников есть настоящие таланты, которым нужно дать возможность раскрыться. И мы стараемся им в этом помогать. Так, например, при финансовой поддержке департамента выпускница детского дома Милана Серикова приняла участие в международном конкурсе, прошедшем в Чехии.



Наши сотрудники с праздничными концертами и подарками навещают ветеранов, проживающих в городском "Медико-социальном учреждении для престарелых и инвалидов". В честь 8 Марта и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне для них был проведен торжественный концерт, праздничный салют с вручением памятных подарков. 9 Мая был организован веломарафон на 70 км, в котором помимо полицейских и членов их семей приняли участие и жители города. 1 июня в День защиты детей проведены спортивно-развлекательные мероприятия для подростков из неблагополучных семей и состоящих на учете в полиции. И практически каждый праздник сопровождается проведением подобных акций, конечной целью которых является повышение доверия граждан к деятельности полиции.



Совместными усилиями



Следует отметить, что вовлечение общественности в правоохранительную деятельность – это важный фактор укрепления законности и правопорядка, о чем тоже говорил Глава государства. Нередко бдительность граждан, их нетерпимость к преступлениям и даже к самым мелким правонарушениям позволяют сотрудникам полиции изобличить тех, кто их совершает. Активно помогают нам жители столицы, которые фиксируют и сообщают о различных правонарушениях.



На сегодняшний день в охране общественного порядка принимают участие более 700 представителей общественных формирований правоохранительной направленности, среди которых консьержи, оперативно-молодежные отряды, охранные структуры, общественные советы ветеранов. С их участием раскрыты десятки преступлений, выявлено более 800 административных правонарушений.



Связующим звеном между полицией и населением прежде всего являются участковые инспектора полиции, которыми проводятся отчетные встречи с населением и трудовыми коллективами, оказывается правовая помощь по различным социально-бытовым вопросам. От того, как выстроит отношение с горожанами участковый инспектор, будет зависеть в целом мнение населения о полиции. Учитывая эту важную составляющую, введена практика выборности на эту должность, и каждый из претендентов назначается только через сходы граждан.



С начала текущего года вступил в силу Кодекс об административных правонарушениях, который позволяет более предметно применять меры к правонарушителям. Он направлен на реформирование административного законодательства путем гуманизации и введения сокращенного производства по делу об административном правонарушении. Эти и другие нововведения направлены на более качественно новый уровень сотрудничества полиции и общества.



Одним из наиболее эффективных способов взаимодействия с обществом являются информационные ресурсы в Интернете. На блог столичного ДВД ежедневно приходят обращения наших граждан, по которым незамедлительно принимаются меры и даются ответы. Во всех подразделениях действуют "телефоны доверия". Осуществляется ежедневный мониторинг средств массовой информации и реагирование на критические публикации. Организован еженедельный график приема граждан из числа руководителей ДВД и районных УВД в филиале партии "Нур Отан".



И еще один важный момент: пункт 31 Плана нации направлен на обеспечение прозрачности работы ОВД за счет создания системы общественных советов. Так вот, у нас в департаменте успешно функционирует Общественный совет по контролю за деятельностью полиции, куда входят депутаты Парламента и городского маслихата, видные общественные деятели, представители СМИ и правозащитных организаций.



Профилактический эффект



В целях повышения оперативности реагирования полиции на сообщения населения за счет внутреннего перераспределения в микрорайонах "Юго-Восток" и "Коктал" созданы и функционируют с начала нынешнего года районные отделы полиции. Реализуя поручения Главы государства по формированию в обществе "нулевой" терпимости к правонарушениям, мы усилили профилактическую работу. С начала текущего года было выявлено свыше 34 тыс. административных правонарушений, проведено свыше 200 рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий. Серьезный профилактический эффект дают открытые выездные суды в отношении правонарушителей, которые проводятся в учебных заведениях и трудовых коллективах.



Результаты свидетельствуют о правильности выбранного курса на абсолютную нетерпимость к правонарушениям. Как итог, не зарегистрировано фактов повторения мелких хулиганств. За первый квартал текущего года в Астане сократилось на 22% количество преступлений, совершенных на улицах, на 21% – в общественных местах, на 32% уменьшилось число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и на 48% – в группе лиц. Снизился уровень и отдельных видов преступлений.



"Умный" город в объективах видеокамер



Безусловно, высокие требования к комфорту и безопасности граждан заставляют большие города быть все более "интеллектуальными". Поэтому Астана не случайно взяла курс на развитие инновационных технологий, чтобы к 2017 году войти в международный топ-50 "умных" городов мира. Вне всякого сомнения, сегодняшние современные технологии, в том числе системы видеонаблюдения, могут качественно улучшить ситуацию в сфере обеспечения правопорядка, общественной и дорожной безопасности, а также способствовать снижению уровня преступности.



Ежегодно в столице Казахстана дополнительно устанавливается значительное количество видеоустройств, причем одновременно проводится планомерная модернизация устаревших аналоговых систем, взамен которых внедряются интеллектуальные видеосистемы с функциями анализа. Таким образом, на сегодняшний день в городе установлено почти 800 видео­камер. А всего в рамках внедрения системы СКОЖ предусмат­ривается дополнительная установка более 12 тыс. видеоустройств. Мы убеждены, что с их помощью значительно облегчится работа не только полиции, но и скорой помощи, аварийно-спасательных и других служб экстренного реагирования. Все они будут иметь удаленные доступы к просмотру систем наблюдения в режиме онлайн.



Внедрение в Астане проекта "Безо­пасный город" особенно актуально в преддверии проведения Международной выставки ЕХРО 2017. За счет интеграции современных решений данный проект позволит удовлетворять самые широкие потребности населения и носит комплексный характер. Мы уверены, что столица Казахстана станет одним из "умных" городов, в котором активно будут использоваться современные технологии не только в сфере безопасности, но и в области энергосбережения, экологичности и доступности разнообразных услуг. В конечном итоге данный проект обеспечит комфорт­ность проживания всех жителей и гостей столицы.



С целью улучшения регулирования транспортными потоками и минимизации дорожных «заторов» внедрены интеллектуальные транспортные системы (IТС). "Умные" светофоры в автоматическом режиме на основе анализа, без человеческого вмешательства, управляют движением автотранспорта.



Также столичные полицейские одними из первых в своей работе начали использовать видеорегистраторы, которые помогают фиксировать не только нарушения, но и противодействовать проявлениям коррупции. Видеорегистраторы дисциплинируют как самих сотрудников, так и граждан. На сегодняшний день в Астане такими устройствами обеспечены большинство сотрудников дорожно-патрульной службы. До конца года видеорегистраторами будут оснащены участковые инспектора полиции и инспектора по делам несовершеннолетних, а также следственно-оперативные группы.



Кадровый вопрос



Первые шаги реформы начинаются с компетентностного подхода к отбору кандидатов на государственную службу и повышения уровня их профессионализма. В связи с этим принимается комплекс мер по укреплению дисциплины и законности среди личного состава, противодействию коррупции в собственных рядах, повышению эффективности работы с кадрами и уровня служебно-боевой подготовки сотрудников. Повышены требования к их морально-психологической подготовленности.



В органах правопорядка успешно функционирует институт наставничества, а в качестве наставников привлекаются специалисты, имеющие опыт в правоохранительной системе. По инициативе нашего департамента в Казахском гуманитарно-юридическом университете для следователей и дознавателей ДВД проводятся обучающие семинары по нововведениям в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РК, которые направлены на повышение квалификации сотрудников следственных подразделений.



Осознавая высокую ответственность, которая возложена на личный состав столичной полиции в период подготовки к Международной выставке ЕХРО 2017, мы заблаговременно принимаем комплекс мер по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности объектов. Кроме того, прошли курс обучения английскому языку и получили соответствующие сертификаты более 150 полицейских, и эта работа продолжается. Знание иностранных языков позволит сотрудникам оперативно реагировать на обращения зарубежных гостей и в конечном итоге положительно скажется на имидже полиции.



С честью выполняя долг



Силы и средства столичного департамента регулярно привлекаются к участию в обеспечении правопорядка на общественно-политических и других крупных мероприятиях, что позволяет поддерживать их высокую служебно-боевую готовность. При той постоянной поддержке, которую нам оказывают Министерство внутренних дел и акимат столицы, можно быть уверенными, что полицейские Астаны достойно справятся с возложенными на них задачами.



За добросовестное исполнение служебных обязанностей многие сотрудники удостоились различных наград. Приказом начальника столичного департамента более 1,5 тыс. сотрудников были поощрены денежными премиями.



Большинство сотрудников столичного ДВД с честью выполняют свой служебный долг. Немало примеров совершения ими героических поступков, за что были заслуженно удостоены государственных наград, к сожалению, есть и посмертно. Свежий пример: на днях двое полицейских, ни на секунду не задумываясь о риске, спасли мужчину из горящей автомашины, которая могла взорваться. Также наши сотрудники пресек­ли попытку самоубийства молодой девушки с окна высотного здания.



В заключение хотелось бы отметить, что принимаемые меры позволят сделать работу полиции более открытой, ведь ответственность полицейских перед обществом и государством повышается многократно, и это доверие необходимо оправдать безупречным исполнением служебного долга, высоким профессионализмом, качественным и эффективным исполнением поставленных задач.



