Сила помощи

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Анастасия Михайлова, Астана

Подведены итоги Программы поддержки решений по борьбе с бездомностью 

Коллаж Натальи Ляликовой

По данным Международной организации ООН-Хабитат, до 3,4 млрд человек в мире лишены надлежащих жилищных условий. Казахстан не исключение. В наи­более уязвимом положении оказываются женщины с инвалидностью и матери, воспитывающие особых детей. Для помощи такой категории граждан два года назад была запущена Программа поддерж­ки решений по борьбе с бездомностью Omirlik Maqsat при поддержке Фонда Citi. Итоги проекта обсудили на итоговой конференции в Астане. 

Людмила переехала из Тараза в Алматы ради регулярной реабилитации двоих особенных детей. После развода она лишилась крыши над головой, а из-за жесткого правила трехлетней городской регистрации не мог­ла встать в очередь на льготное жилье. Семья оказалась в ловушке «скрытой бездомности» (вынужденное проживание у родственников и знакомых). Ей ничего не оставалось, как поселиться у подруги. 

Дина – из Петропавловска, она передвигается на инвалидной коляске и воспитывает двоих детей. Жилье у нее есть, однако сломавшийся в новостройке электроподъемник превратил ее жизнь в квартире в добровольное заточение, поскольку для того, чтобы просто выйти на улицу или в поликлинику, ей приходилось просить помощи у соседей. 

Анара из Тараза уже 12 лет живет на гемодиализе. Тяжелая болезнь лишила ее возможнос­ти найти стабильную работу, но не мечты о собственном пространстве. Она стояла в очереди на социальное жилье с 2011 года, но за долгое время жилищный вопрос так и не решился. 

Этих и других женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, объединяет участие в программе Omirlik Maqsat. Ее цель – поддержать доступ к безо­пасному и устойчивому жилью для женщин с инвалидностью старше 18 лет, а также для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Вся программа была рассчитана на два года: с ноября 2024-го по октябрь 2026-го и прошла несколько ключевых этапов. 

– Опыт реализации проекта Omirlik Maqsat показал, насколько тесно жилищные трудности связаны с финансовым положением, малой информированностью о правах и возможностях, психологическим состоянием женщин с инвалидностью, а также семей, воспитывающих особенных детей. Поэтому в программе мы объединили несколько видов поддержки: консультации юрис­тов (в том числе по получению льготного жилья) и психологов, финансовое и профессиональное обучение, помощь в поиске работы и открытии своего дела. Мы рады за каждую участницу, которой нам вместе с нашими региональными партнерами из девяти городов удалось помочь, – рассказала Данель Ходжаева, менеджер по коммуникациям в Фонде Евразия Центральной Азии, который является главным идейным вдохновителем проекта. 

С ноября 2024-го по март 2025 года авторы инициативы занимались глубокой оценкой потребностей: анализировали барьеры, подбирали эффективные подходы и готовили инструменты для дальнейшего сопровождения. С апреля по июнь 2025-го они сфокусировались на обучении и отборе НПО. Провели подготовку команд, организовали конкурс проектных предложений и успешно запустили 10 грантовых инициатив. Ключевым момен­том можно по праву назвать период с июля 2025-го по июль 2026-го. Тогда велась основная работа по индивидуальному сопровождению бенефициаров. 

– Мы создали единую базу данных, внедрили систему кейс-менеджмента, оказывали консультации, предоставляли профессиональное обучение и выдавали мини-гранты. Сегодня, подводя итоги, формируем рекомендации, обобщая накоп­ленные результаты и практики, а также обсуждая этот опыт с нашими партнерами и участниками, – отметила менеджер программы Акмарал Карлыбаева. 

В рамках проекта Людмила прошла обучение финансовой грамотности, узнала о доступных жилищных программах и решила попробовать себя в предпринимательстве. Она получила грант на развитие собственного дела – производство авторских чайных купажей. На эти средства закупила оборудование и необходимые материалы. Сегодня женщина развивает свой небольшой бизнес. По ее словам, финансовое положение семьи улучшилось, а вместе с ним появилась уверенность в собственных силах. Теперь у нее есть возможность самостоятельно зарабатывать, а рядом – сообщест­во, в котором она может найти поддержку. Собственного дома у Людмилы пока нет. Но теперь у нее есть свое дело, новые возможности и люди, на которых можно опереться. 

Дина обратилась в объединение «АРДОС-Жүрек» – одну из партнерских организаций программы Omirlik Maqsat. Общественники помогли привлечь внимание к проблеме этой женщины, о ее ситуации рассказали местные и респуб­ликанские СМИ, после чего к решению вопроса подключились городские власти. В течение недели неисправный подъемник отремонтировали. Дина прошла обучение азам маникюра. Теперь, когда она снова может самостоятельно выходить из дома, у нее стало больше возможностей применять новые навыки, работать и обеспечивать семью. 

Анаре помогли открыть жилищный депозит, составить план накоплений и подготовить необходимые документы. Вместе с помощниками пройден весь путь: от первых консультаций и психологической поддержки до получения жилищного сертификата на перво­начальный взнос и подбора квартиры с доступной средой. В итоге женщине одобрили льготную ипотеку. После долгих лет ожидания она наконец-то получила ключи от собственной двухкомнатной квартиры. Также Анара получила грант, чтобы оборудовать собственный кабинет визажиста. Теперь у нее есть возможность развивать свое дело и постепенно укреплять финансовую самостоятельность. И таких историй – более 20. 

В рамках программы Omirlik Maqsat были достигнуты значимые результаты: 500 участников получили комплексную поддерж­ку, благодаря чему 22 женщины уже добились конкретных жилищных результатов, а 99 смогли найти работу или стать самозанятыми. Это стало возможным благодаря масштабному укреплению сектора граж­данского общества: 10 НПО-партнеров в девяти городах Казахстана включились в работу, при этом 30 НПО прошли профильное обучение, а на грантовом этапе из 24 поданных проект­ных заявок 10 организаций получили прямую финансовую поддержку для реализации своих инициатив на местах.

#программа #бездомность

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