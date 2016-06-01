​Сила в идентичности

Член совета АНК, заведующий кафед­рой АНК Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Анатолий Башмаков назвал Казахстан современной духовной Меккой, куда приезжают как к духовному, гуманитарному аккумулятору на энергетическую подзарядку добродетели, человеческой порядочности, гуманитарной совестливости.

– Последние пять лет подан посыл многими учеными, социологами, политиками, дипломатами о том, что сегодня миром движут не идеологии – главным устойчивым базовым понятием для развития государства является идентичность. Та страна, то общество, которое теряет свою гражданскую идентичность, идет к распаду. Это то, что произошло в Сирии, Ливии, – сказал А. Башмаков, напомнив, что еще на заре независимости Нурсултан Назарбаев заговорил о полиэтничном государстве, где базовое ядро – идентичность – должно формироваться в специальном органе – Ассамблее народа Казахстана. – Чем сильнее дух народа, тем меньше будет угроз. В идентичности и единстве – сила нашей страны, которая защитит нас от возможных угроз.

Вопросы содержания казахстанской модели межэтнического согласия раскрыл научный сотрудник Библиотеки Первого Президента – Лидера нации профессор Газиз Телебаев. По его мнению, в условиях глобализации все более востребованными становятся модели успешных практик в сфере межэтничес­ких отношений. При этом государственная этническая политика в Казахстане основана на модели, которая известна сегодня во многих странах мира под названием казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия.

Претворяя в жизнь четвертую институциональную реформу «Идентичность и единство», в библиотеке для учащихся и студентов регулярно проводятся семинары-тренинги «Идеи, меняющие мир» и «Уроки толерантности».

Руководитель центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе Академии государственного управления при Президенте Айгуль Садвокасова отметила, что казахстанская идентичность имеет общие исторические корни формирования, определенные этапы становления как целенаправленной государственной политики. Вместе с тем она соотносится как с внешними факторами, так и с внутренними.

– Сегодняшний мир кардинально изменился, мы информационно открыты и не можем жить в замкнутом информационном пространстве. По большому счету, все, что происходит сегодня в мире, это борьба за идентичность, – сказала А. Садвокасова. – Казахстанская идентичность охватывает целостность нашего общества с его прошлым, настоящим и будущим. Именно эти идеи заложены в Патриотическом акте «Мәңгілік Ел», который был озвучен Главой государства и поддержан всеми казахстанцами. Главные определяющие характеристики нашей идентичности сегодня – это независимый Казахстан, закрепленные государственные границы, конституционно-правовые основы общества и, безусловно, ценности добра, созидания, мира и согласия, которые исконно заложены на нашей земле.