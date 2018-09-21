​Сила женщин

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие во II Евразийском женском форуме «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие», прошедшем в Санкт-Петербурге.

В форуме, организованном Советом Федерации Федерального Соб­рания РФ и Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ, приняли участие Президент РФ Владимир Путин, руководители международных организаций, а также более 500 делегатов из 100 стран мира.

В своем приветствии Гульшара Абдыкаликова акцентировала внимание на словах Президента РК Нурсултана Назарбаева, сказанных в Манифесте «Мир. XXI век»: «Надо объединить усилия правительств, политиков, ученых, бизнесменов, деятелей искусства и миллионов людей всего мира, чтобы не допус­тить повторения трагических ошибок прошлых веков и навсегда избавить мир от угрозы войны».

Государственный секретарь отметила необходимость полноценного участия женщин во всех сферах экономической жизни для построения стабильного и справедливого общества.

– Сегодня наша страна уделяет особое внимание обеспечению безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Мы участвовали в разрешении конфликтов в Таджикистане и Кыргызстане, предоставили площадку для переговорных процессов по Ирану и Сирии, – подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.

В рамках участия в форуме Государственный секретарь РК провела двусторонние встречи с исполнительным директором организации «ООН-женщины», заместителем Генерального секретаря ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и президентом-основателем «Женской двадцатки» (W20) Гюльден Тюрктан, на которых были обсуждены актуальные социально-экономические и культурно-гуманитарные проблемы, а также вопросы дальнейшего расширения возможностей женщин и усиления их роли в формировании международных и региональных инициатив с целью укрепления мира и безопасности.