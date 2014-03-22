Силачи и циркачи

Накануне был «Шаттық күнi – День веселья», когда восточноказахстанцы участвовали в массовых гуляньях. Вечером молодежь дружно развлекалась, радуя знанием традиционных народных игр, таких как «Айқыш-ұйқыш», «Ақсерек-көксерек», «Алқақотан». После завершения рабочего дня устькаменогорцев на набережной Иртыша ждал сюрприз – праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

В областном центре и во всех районах региона широко отмечался День единения. На месте проведения основных торжеств загодя установили главный атрибут – алтыбакан. Возле них представители этнокультурных объединений Восточного Казахстана устроили выставку работ мастеров прикладного искусства, концерт художественной самодеятельности. На центральной площади Усть-Каменогорска и по всему городу красуются более полусотни нарядных юрт, и в каждой из них горожан бесплатно угощают главным праздничным блюдом – наурыз-коже, чаем и баур­саками. Всю неделю гурманы жили в предвкушении традиционного фестиваля плова. И вот наступил день, когда они смогли сравнить неповторимый вкус казахского, узбекского и кыргызского плова. А любители айтысов – смаковать каждое выступление акынов.

Актеры областного театра имени Жамбыла специально для жителей областного центра и гостей, приехавших на праздник, ближе к полудню устроили театрализованное представление степных обрядов. Были здесь и «Бет ашар», и «Тусау кесу», и много других национальных обычаев. Удалые молодцы состязались в приседаниях с живым бараном на плечах. С раннего утра устькаменогорцы ожидали начала одного из самых зрелищных мероприятий – выступления кыргызских канатоходцев, и их ожидания оправдались...

Аким области Бердыбек Сапарбаев поздравил восточноказахстанцев с наступлением Наурыз мейрамы и вручил ключи от благоустроенного жилья в малосемейном общежитии молодым устькаменогорцам. В рамках чемпионата РК по футболу состоялась игра между командами Премьер-лиги «Спартак (Семей) – «Иртыш» (Павлодар). А завершила программу дня молодежная дискотека с участием группы «Кеш You» и праздничный фейерверк.

Светлана АБЕНОВА,

Восточно-Казахстанская область