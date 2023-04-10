Силачи поневоле

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Москау Зарина

– Уффф! – сняв с плеч рюкзак сына-первоклассника, я медленно опускаюсь в прихожей на стул.

Даже мне, привыкшей по работе ходить не с дамской маленькой сумочкой, а с достаточно немалым «ридикюлем», куда вмещаются блокноты, диктофон, батарейки, ручки, а порой и ноутбук, ранец первоклассника спину тянет ощутимо.

Три-четыре учебника, несколько обычных тетрадей, еще пара рабочих тетрадей – толще простых раз в пять, пенал, клей, ножницы, подставка для книг, цветная бумага, картонные часы, бутылка с водой – и все это в сумке ученика первого класса. На выходе получается увесистый рюкзак, с каким бывалые туристы ходят в горы. А еще есть сменная обувь и два раза в неделю – физкультура, когда ко всему перечисленному прибавляются форма и спортивная обувь.

Утром, провожая сына в школу, вижу таких же ребятишек, несущих на своих спинах огромные рюкзаки. Кому-то помогают родители, кому-то – нет. И идут младшеклассники, согнувшись под тяжестью книг, к храму знаний.

Между тем норма, прописанная Минздравом, гласит, что школьный ранец первоклассника вместе со всем содержимым должен весить не более 10% от общего веса ребенка. Я специально взвесила ранец своего первоклассника с обычным набором учебников и тетра­дей – получилось почти семь килограммов! И это без сменной обуви и формы на физкультуру.

Почти год назад, когда вопрос поднимали на одном из заседаний Высшего совета по реформам, Президент поручил ускорить цифровизацию учебного процесса. Тогда же министр образования говорил, что идет работа над тем, чтобы всех учеников начальных классов обеспечить нужными для учебы гаджетами, так как не все родители могут купить их своим детям. А Премьер-министр поручил до конца октября 2022 года ускорить цифровизацию и разгрузить тяжелые рюкзаки школьников. Сейчас на дворе апрель 2023-го. Однако пока из цифровизации в начальных классах присутствует лишь электронный дневник.

К слову, на сайте kundelik.kz обязательно регистрируются и дети, и родители. При этом последние обязаны заходить на страницы свою и ребенка не менее двух раз в неделю. Количество заходов фиксируется, и это, видимо, важно для школы. Иначе зачем требовать заходить на этот сайт, который для первоклассника особой функ­циональной ценности не имеет?

Но это отдельная тема для разговора. Вернемся к тяжелым ранцам. Замечу, что полная смена учебников на гаджеты имеет и свои минусы. Постоянное использование девайсов может негативно сказаться на зрении. Не случайно запись на прием к детскому окулисту­ полна всегда на месяцы вперед. А от ношения книг на спине страдает осанка. Сколиоз, или, проще говоря, искривленный позвоночник, сутулость, сгорбленную не по годам спину – вот что может получить ребенок в сухом остатке от постоянной тяжести на плечах.

Лучшим решением вопроса было бы оставлять учебники в школах. Но опять же индивидуальные шкафчики есть не во всех учебных заведениях, да и домашнее задание никто не отменял.

Конечно, первоклассников родители приводят в школу и забирают оттуда, таковы нынче требования, продиктованные вопросами безопасности детей. Но не все взрослые могут нести школьные ранцы. Немало мамочек приходят за ребенком в школу с грудным малышом на руках. А многих забирают бабушки, которым поднять громоздкие сумки вообще не под силу.

Кроме того, определенная часть первоклассников, и не только их, после занятий идут сразу в детские центры продленного дня. Отправляются они туда, конечно, со школьными ранцами. Возвращаются домой уже вечером, опять же неся тяжеленные ученические сумки.

Когда решится этот вопрос, не известно. Хочется верить, что к началу следующего учебного года появятся хорошие новости. А пока придется продолжать носить ранцы и ждать...

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