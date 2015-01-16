Свежий выпуск Силки Валентина ФИРОНОВА

К счастью, времена, когда опоздание на работу могло обернуться увольнением, канули в Лету, однако научиться дружить со временем хочется.

Увы, однозначного ответа на вопрос о том, почему он опаздывает, не даст ни один человек. Причин всегда много. Один хочет внимание к себе привлечь, другого неудовлетворенность жизнью выбивает из колеи, третий хроническую усталость не может превозмочь или отказаться от позднего просмотра очередного сериала или захватившей воображение книжки. Простительных причин хватает.

Да и задерживаемся мы ведь неосознанно! Зацикливаясь на себе, мы редко учитываем интересы других. Конечно, опаздывая, мы нарушаем негласный договор, но при этом себя великодушно оправдываем, потакая своим слабос­тям. Наготове у нас и спасительные фразы: «15 минут – опоздание допустимое!», «Начальство не опаздывает, а задерживается!», «Расслабьтесь, без нас не начнут!»

Любителю опаздывать не позавидуешь. Он и сам недоволен собой. Его спутники – постоянный стресс, напряжение и спешка. Замечено, что те, кто приходит вовремя, проще интегрируются в предлагаемую ситуацию. Такие люди нацелены на результат. Фокус их внимания, как правило, сосредоточен на текущих планах.

В свою очередь опаздывающие тоже не лишены притягательности. Они настроены на восприятие окружающего их мира здесь и сейчас. Такие люди эмоциональны, импульсивны, хаотичны. Опозданиями они саботируют принятые нормы, а любое требование вписаться в принятые рамки воспринимают как ограничение личной свободы.

Опоздания выматывают. Так как же гармонизировать себя? Как привести мышление, формирующее поведение, к балансу? Кому-то на этом пути помогут тренинги, кому-то йога, кому-то достаточно усилить самоконтроль.

Вот и моя подруга, решившая в новом году покончить с опозданиями, взялась за учет своего личного времени с настойчивостью бухгалтера. Она дала себе домашнее задание: в течение месяца контролировать потери своего времени.

Экспериментаторша скрупулезно фиксирует в специальной тетрадке все, на что потрачено ее драгоценное время. Хронометраж заставил задуматься.

Оказалось, невинные утренние сборы отнимают у нее по три часа ежедневно!

Более детальный анализ выявил еще несколько слабых звеньев. Среди проб­лем, которые «откусывали» быстро бегущее время – размышления над тем, что надеть, что приготовить на завтрак, как накраситься, что купить в магазине.

Наталья выяснила, что универсальных пожирателей времени, оборачиваю­щихся ловушками, не так уж и мало. Стоит ослабить контроль над ситуацией, и ты попадешь в невидимые силки. А уж как они заманчивы! Это и социальные сети, и телевизионный серфинг по каналам и сайтам Интернета. А кто из нас не зависал на форумах или длинных ветках комментариев под статьями в онлайн-СМИ? А куда деться от компьютерных игр, болтовни по телефону, бесконечных перекуров и чаепитий?

Время, ау!