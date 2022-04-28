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Сильная армия – сильный Казахстан
Максут Иржанов

В Национальном музее проходит выставка «Қуатты армия – қуатты Қазақстан», посвященная 30-летию образования Вооруженных сил РК.

Это совместный проект Национального музея, Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил и Архива Президента Республики Казахстан.

Вниманию посетителей представлены экспозиции, посвященные истории создания и становления казахстанской армии, видам Вооруженных сил и родам войск, миротворчеству, военному образованию и армейскому спорту. Вызывают интерес макеты образцов современной военной техники отечественного производства, образцы военной экипировки. Центральным экспонатом стала инсталляция, рассказывающая о подписании Указа о создании Вооруженных сил РК и назначении первого министра обороны. Также можно ознакомиться с картинами, созданными участниками Студии военных художников им. М. Б. Грекова, раскрывающими солдатские будни современной армии Казахстана.

Участие Центрального военного духового оркестра Национального военно-патриотического центра ВС РК, роты Почетного караула РК, детского хора «Жас сарбаз», представителей воинских объединений столицы и юнармейцев из столичных школ сделало открытие выставки ярким и красочным.

– В Казахстане за небольшой по историческим меркам период создана мобильная, современная армия, подготовленная к действиям в любых условиях. Организуя выставку, мы ставили перед собой цель способствовать формированию национального самосознания, гражданственнос­ти и патриотизма, – говорил на вернисаже заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

С наступающим праздником – Днем защитника Отечества и 30-летием образования Во­оруженных сил РК собравшихся поздравили директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы, советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева, доктор исторических наук, генерал-лейтенант Абай Тасболатов, председатель Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Куат Борашев.

В рамках выставки состоялась презентация книги «Вооруженные силы Республики Казахстан. 1991–2001: сборник документов и материалов», подготовленной авторским коллективом Архива Президента РК и Министерства обороны РК. В издании собрано более ста архивных документов, большинство из которых публикуется впервые. Среди них – выступления Президента страны, нормативные правовые акты Парламента, Правительства, официальная переписка высшего командного состава Вооруженных сил РК.

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