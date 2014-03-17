Сильная личность: слагаемые успеха

О масштабности личности и профессиональных качествах человека редкой души мы побеседовали с теми, кому посчастливилось быть рядом во временном отрезке под названием жизнь.

Султан Джиенбаев, бывший заместитель председателя Совета Министров КазССР, рассказывает: «Оглядываясь в прошлое, я с благоговением обнаруживаю, что память о людях – светлых, чутких, трепетно относящихся к своей профессии, становится ярче, а их труд во благо своей страны и жизненный путь – весомее. Вот уже десять лет нет с нами прекрасного человека Раушан Нурумовой, но память о ней словно неиссякаемый источник. Примером истинного служения народу являлся в те годы самоотверженный труд целой плеяды известных профессиональных работников – замечательных женщин, курирующих отрасль торговли. В чис­ле руководителей республиканского масштаба – Дамеш Бейсенова, замес­титель министра торговли КазССР, Аида Унгебаева, заместитель министра торговли КазССР, Аида Нуркина, председатель республиканского комитета профсоюза работников госторговли и потребкооперации. В созвездии ярких имен – Раушан Нурумова.

Целеустремленная девушка на отлично училась в Казахском горно-металлургическом институте по специальности «металлургия». С третьего курса перевелась в Московский институт торговли, который блестяще окончила с квалификацией «товаровед». Начав с ученицы продавца в 1965 году, она прошла тернистый путь до заместителя министра торговли КазССР. Критериями в работе и в жизни Раушан Есказыевны были высокое чувство ответственности и удивительная работоспособность. Для соратников, членов команды она являлась жизненным ориентиром, добрым товарищем и советчиком, твердым плечом, на которое можно опереться. Освоив нелегкое ремесло от «а» до «я» и оставив неизгладимый след в душах современников, до последних дней оставалась она, как принято говорить, до мозга костей настоящим человеком. Через всю жизнь пронесла тепло души, добросердечие, великодушие, благородство, умение поддержать и найти дружеский подход к каждому человеку. Вместе с тем ее отличали колоссальная сила воли, самодисциплина, строгость и требовательность к себе и другим».

А истоки особенного «нурумовского» характера с его деловой неутомимостью, самоотдачей и серьезным, неравнодушным отношением ко всему происходящему следует искать несомненно в семейных корнях. Именно с младых ногтей в семье закладываются нравственные ценности и идеалы, которые помогают добиваться высоких результатов и завоевывать вершины в профессиональной деятельности. Жизненный путь молодой семьи Нурумовых не был усеян розами, на их долю выпало преодоление – себя, сложных обстоятельств, долгих годин лихолетья. Достойным примером для маленькой смышленой Раушан служил ее отец, труженик и подвижник, стоявший у истоков просвещения в Казахстане, заслуженный работник образования КазССР Есказы Нурумов, который за патриотизм и преданность Отечеству, неистребимое трудолюбие и глубокие знания неоднократно направлялся по рекомендации партии на ответственные посты. Отец прививал детям уважение к знаниям и труду.

По воспоминаниям доктора технических наук Маржан Нурпеисовой, «ценности в дружной семье Нурумовых были непреходящими – духовное богатство, книги, интерес к искусству, культуре. В доме отца царил культ знаний, а в самой атмосфере – тяга к прекрасному. Дети, окруженные заботой и вниманием, а в семье родились пятеро ребятишек, выросли высокообразованными, достойными людьми, получили высшее образование, заняли государственные посты. В характере дочери Раушан гармонично ужились строгость нрава, внутренняя красота и любовь к ближнему в сочетании с предельной скромностью». Как заметил сын Раушан Есказыевны – телепродюсер Арман Карабаев, «это была простая семья, которая в самые тяжелые для страны годы выжила благодаря своей любви. Честность, порядочность и скромность были жизненными принципами бабушки и дедушки. А еще – стойкость, которая помогла им в страшном 1937-м выжить и остаться вместе».

Верен постулат, что суть торговли с годами остается неизменной – доставить населению качественный товар, который ему крайне необходим. Как мы знаем, в период поздней советской эпохи и развала Советского Союза многие товары народного потребления оказались в дефиците. Перед Минторгом встал острый вопрос поиска, закупа и завоза на рынок Казахстана товаров из дальнего и ближнего зарубежья. Эту сложную работу возглавила заместитель министра торговли КазССР Раушан Нурумова, наделенная недюжинной силой ума, коммерческим талантом и жилкой предпринимателя. Ветеран торговли Иван Грецкий, в то время начальник оргуправления Министерства торговли КазССР, вспоминает поездки в Турцию и Австрию, где Раушан Есказыевна организовала встречу с деловыми кругами о продаже товаров Казахстану. Благодаря опыту и деловым качествам талантливого организатора через советско-турецкое предприятие «Совтур» и фирму «Нордекс» был закуплен широкий ассортимент товаров, так необходимых в то время для казахстанцев: чай, растительное масло, обувь, одежда, холодильники, ткани.

Замминистра торговли КазССР по капстроительству Лев Демьяненко так характеризует коллегу: «Я не раз был свидетелем того, как упорно, со знанием дела Раушан Есказыевна отстаивала интересы республики. Работы было много, но самым сложным был перевод предприятий торговли на работу по методу самообслуживания. Решая все эти и другие вопросы, моя коллега объездила весь Казахстан и страны Европы. Трудно переоценить тот большой вклад, который Раушан Есказыевна внесла в развитие торговли в республике».

Человек нестандартного ума, она всегда ратовала за все новое и самобытное. Ее коллега Раушан Омарова, сотрудник центрального аппарата Минторга КазССР, рассказывает: «Раушан Есказыевна была идеалом организатора, и я старалась учиться у нее тем качествам, которые вызывали у меня уважение. Изысканность, красоту и врожденный художественный вкус она впитала с молоком матери Фатимы Масалимовны. Глубоко эрудированная, она всегда вникала в суть вопроса, исходя из его практической стороны, с точки зрения потребления товара. К примеру, на больших республиканских художественных советах, где Раушан Есказыевна председательствовала, она интересовалась буквально каждым стежком, пуговкой, выясняла, из какой ткани сшито, какой будет цена, насколько удобно и комфортно это будет для населения. И директора фабрик всегда считались с ее компетентным мнением». Замечательные организаторские способности, предприимчивость, понимание необходимости ведения бизнеса отмечает и начальник управления финансов и цен Минторга Алия Исканова: «Когда наступила другая эпоха, новые методы хозяйствования отрасли предполагали, что предприятия станут самостоятельными, самоокупае­мыми и высокодоходными. Раушан Есказыевна гибко перестроилась на новые рельсы ведения торговли. Она организовала предприятие «Керуен», на котором мы сделали своеобразную обкатку: отказались от централизованного закупа, самостоятельно оформили на предприятие кредит, сделали закуп промышленных товаров и получили доход. Это были хороший опыт и первые навыки ведения бизнеса в новых условиях».

«Щедрая душой, Раушан Есказыевна преподала мне уроки жизни, – говорит Мунира Темиргалиева из Тараза. – Она учила меня быть благодарным Всевышнему за все радости и печали, безгранично любить свою семью, дорожить дружбой людей, быть решительной и мудрой, если хочешь добиться успеха. Как прекрасно, что на этой земле мне были дарованы минуты общения с этим талантливым и удивительным человеком планетарного масштаба».

Отличный специалист и руководитель Раушан Есказыевна всегда ставила во главу угла государственный интерес, достойно применяя и наращивая свои знания.

…Судьба так сложилась, что она рано покинула этот мир. Говорят, когда уходит человек, печаль остается на земле, а в небе вспыхивает новая звезда. Раушан Нурумова оставила яркий след в памяти всех, кто ее знал и любил. И ее звезда никогда не померкнет в сердцах людей.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

фото из семейного архива