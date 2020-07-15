Сильная жара накроет несколько регионов Казахстана

16 июля в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем на юге сильная жара 36 градусов. Караганда: ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Жезказган: ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Днем 16 июля ожидается сильная жара 35-36 градусов. Вероятность шторма 75-80 %.



Днем 16-18 июля в Северо-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Вероятность шторма 90-95 %.



Днем 16 июля в Акмолинской области ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с. Днем 17-18 июля местами ожидается сильная жара 36 градусов и чрезвычайная пожарная опасность. Кокшетау: днем 16 июля ветер северо-восточный, восточный порывы 15 м/с. Вероятность шторма 80-85 %.



16 июля в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Семее 16 июля ожидается ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.



16 июля в Кызылординской области местами сохраняются ветер северо-восточный 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем ожидается сильная жара 40-42 градуса и чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде 16 июля сохраняются ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с, пыльная буря. Днем ожидается сильная жара до 40-41 градуса. Вероятность шторма 90-100%.



Днем 16 июля в Туркестанской области в горах ожидается гроза. Местами сохраняются пыльная буря, ветер восточный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.



Днем 16-18 июля в Алматинской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. В Талдыкоргане днем 16-18 июля ожидается сильная жара 35 градусов. Вероятность шторма 90-95 %.



16-18 июля в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение в связи с сильной жарой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".