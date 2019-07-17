Сильная жара сохранится на большей части Казахстана 17 июля
Сильная жара сохранится на большей части Казахстана в среду, 17 июля, передает Kazpravda.kz.
"На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-западе и севере Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
Ночью и утром в Акмолинской, днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Павлодарской области местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью местами туман.
В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, местами в Мангистауской, Костанайской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской области местами – очень сильная жара.
В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.