Общество
Сильная жара сохранится на большей части Казахстана 17 июля
Сильная жара сохранится на большей части Казахстана в среду, 17 июля, передает Kazpravda.kz.   

"На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-западе и севере Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в Акмолинской, днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Павлодарской области местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью местами туман.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, местами в Мангистауской, Костанайской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской области местами – очень сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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