Сильнее обстоятельств, выше прежних достижений

От первых наград – к рекорду

Когда казахстанские параспорт­смены выходят на дорожку, к татами, помост или к бортику бассейна, им не нужны снисхож­дение и громкие слова о героизме. Они приезжают соперничать, побеждать и устанавливать рекорды. И, как спортсмены любой другой сборной, имеют право на радость победы, досаду поражения и требовательный разговор о результатах.

Сегодня в Японии начинаются первые соревнования с участием наших представителей: стартует индивидуальная программа пара настольного тенниса. А уже после­завтра, в воскресенье, на стадионе «Мидзухо» в Нагое состоится официальное открытие 5-х Азиатских параигр. До 24 октября префектура Аичи и Нагоя примут около 4 тыс. спортсменов из 45 стран. В программе – 18 видов спорта и 502 комплекта медалей. После недавней Азиады Япония вновь становится центром спортивной жизни континента – теперь на арену выходят сильнейшие параатлеты Азии.

Казахстан представят 150 спорт­сменов в 12 видах спорта. Никогда прежде наша делегация на этих Играх не была столь многочисленной. Это говорит о расширении возможностей для наших атлетов, но само по себе не гарантирует наград: в Японии придется бороться с очень серьезными соперниками.

Чтобы понять, с каким багажом казахстанцы подходят к пятой Параазиаде, стоит вспомнить, как все начиналось. В 2010 году в китайском Гуанчжоу на первых Азиатских параиграх нашу страну представляли 63 спортсмена в шести видах спорта. Тогда сборная вернулась с семью медалями – двумя серебряными и пятью бронзовыми. Золота не было, но появились первые призеры, первый опыт и понимание того, насколько высока конкуренция за место на азиатском пьедестале.

Важной вехой стал 2014 год. В южнокорейском Инчхоне выступили уже 78 наших спорт­сменов, а медальная коллекция выросла до 24 наград: 7 золотых, 6 серебряных­ и 11 бронзовых. Страна впервые увидела такой результат на Азиатских параиграх. И если в Гуанчжоу казахстанцы­ лишь осваивались среди сильнейших, то в Инчхоне уже уверенно заявили о себе как о команде, способной выигрывать чемпион­ские титулы.

Еще через четыре года эстафету приняла индонезийская Джакарта. В 2018-м году 90 спорт­сменов в девяти видах спорта завоевали 33 медали: 5 золотых, 15 сереб­ряных и 13 бронзовых. Особенно ярко проявили себя пловцы. Среди чемпионов были Ержан Салимгереев, Сиязбек Далиев, Зульфия Габидуллина и Дмитрий Ли. Это было свидетельством высокого уровня казахстанского параплавания. При этом у Зульфии Габидуллиной к тому времени за плечами уже была историческая победа на Паралимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро. Для болельщиков ее имя стало одним из символов казахстанского параспорта. Рядом с признанными мастерами появлялись новые спортсмены, готовые продолжать их дело. Так и растет школа – благодаря преемственности.

Самым результативным пока остается выступление в китайском­ Ханчжоу в 2023 году. Эти Игры первоначально планировались на 2022-й, но состоялись год спустя. Казахстанская делегация выросла до 131 спортсмена и привезла 41 награду: 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую. Вновь был обновлен рекорд по общему числу медалей, а в копилке оказалось больше золота, чем на любой из предыдущих Параазиад.

Среди героев Ханчжоу – дзюдоис­ты Акмарал Науатбек и Ергали Шамей, завоевавшие золотые награды. Через год оба подтвердили высокий класс на Паралимпиаде в Париже: Акмарал стала чемпионкой, Ергали поднялся на вторую ступень пьедестала. Это важная деталь общей истории: успехи на континентальных Играх могут стать ступенью к результатам самого высокого мирового уровня. Конкуренция на этих турнирах разная, но оба помогают расти спортсменам.

Если сложить результаты четырех выступлений, получится 105 медалей: 20 золотых, 35 серебряных и 50 бронзовых. Сухая арифметика за 16 лет показывает движение вперед: семь наград на дебютных Играх, затем 24, 33 и, наконец, 41. Но за каждой медалью – часы тренировок, работа тренеров и поддержка близких. А впереди новая глава.

Самая большая команда

Нынешний состав объединяет представителей двенадцати дисциплин, и у каждой своя специфика. В пара дзюдо выступят 26 человек, в параплавании заявлен 21 спортсмен, в парапауэр­лифтинге – 15, в пара легкой атлетике – 14, в пара велоспорте – 13. По 12 участников отправились на соревнования по волейболу сидя, пара настольному теннису и пара пулевой стрельбе. Еще девять представят страну в парастрельбе из лука, восемь – в паратаэквондо, пять – в бочча, трое – в теннисе на колясках.

Впервые Казахстан выступит на Азиатских параиграх в теннисе на колясках. Это важный шаг для дисциплины, которой нужен опыт крупных международных стартов. Новшество есть и в составе участников с особенностями интеллектуального развития. Казахстанские спортсмены впервые выйдут на соревнования по пара легкой атлетике в классе Т20; представители этой категории заявлены­ и в пара настольном теннисе – в 11-м классе. Классификация учитывает характер ограничений и обеспечивает сопоставимость результатов.

Особое место занимает волейбол сидя – единственный команд­ный вид спорта в казахстанской программе нынешних Игр. Здесь победа складывается из общего движения, взаимопонимания и способности в нужный момент поддержать партнера. Но и за каждым индивидуальным стартом стоит работа целой команды.

Подготовительный этап к Играм, по данным Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями, включал 23 учебно-тренировочных сбора и 22 международных турнира. На этих соревнованиях наши атлеты завоевали 63 медали. Эти результаты не гарантируют медалей в Японии, но говорят о серьезной соревновательной практике.

Ожидания и ответственность

Накануне поездки в Японию знаменосцами казахстанской делегации были названы легкоатлет Дастан Мукашбеков и парадзюдоистка Аяла Мереке. В 2024 году на Паралимпиаде в Париже (Франция) Дастан завоевал бронзовую медаль. Спортсмен назвал право нести государственный флаг большой честью и ответственностью. Эти слова легко понять: во время церемонии открытия спортсмен представляет не только свою дисциплину или регион, но и всех товарищей по сборной, а вместе с ними – людей, которые будут следить за выступлениями из Казахстана.

При этом нам, болельщикам, важно не подменять поддержку­ обязательным требованием новых­ рекордов. Казахстанские параатлеты­ уже доказали, что способны конкурировать на высоком уровне. Но каждый следую­щий турнир начинается с чистого лис­та. Там будут и сильные соперники, и непростые сетки, и считаные сантиметры, секунды или килограм­мы, отделяющие победу от второго места. Не все достойные выступления заканчиваются медалью, как и не всякий проигрыш означает неудачную подготовку.

Особенно хочется избежать привычного снисходительного взгляда на параспорт. Не нужно заранее объявлять каждого его участника героем только потому, что он выходит на старт. Подлинное уважение выражается иначе: знать имена спортсменов, понимать правила их дисциплин, следить за результатами, разбирать выступления с той же серьезностью, с какой мы обсуждаем футбол, бокс или олимпийское дзюдо. Наши параатлеты заслуживают именно такого отношения – не жалости, а внимания к их мастерству.

И все же в предстоящих Играх есть особая человеческая нота. За 16 лет Казахстан прошел путь от небольшой команды с семью медалями до делегации в 150 человек. Кто-то едет в Японию уже опытным чемпионом, кому-то только предстоит впервые ощутить атмосферу большого турнира. Для одних целью станет золото, для других – личный рекорд, для третьих – возможность сделать следующий шаг к будущим победам. Но всех объединяет одно: они получили право представлять свою страну среди лучших параспортсменов Азии.

Сегодня начинаются первые старты, а в воскресенье над ареной в Нагое поднимутся флаги участников 5-х Азиатских параигр. Мы, конечно, будем считать медали и переживать за каждый решающий поединок, заплыв и попытку. Будем радоваться победам и огорчаться вместе с теми, кому до пьедестала не хватит совсем немного. Но главное уже ясно: история казахстанского параспорта продолжается, и новая ее страница будет написана самими спортсменами – на японских стадионах, татами, дорожках и помостах. Пожелаем им удачи. И будем болеть по-настоящему.