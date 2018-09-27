Сильнейшего армрестлера среди имамов выберут в Алматы

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В Алматы в рамках программы "Асыл мұра" пройдет спартакиада среди сотрудников мечетей, сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на информационно-спортивный хаб.
Соревнования состоятся 29 сентября на стадионе университета Нархоз по таким видам спорта, как мини-футбол, настольный теннис, армрестлинг, поднятие гири, аркан тарту, тогызкумалак и шахматы.
Официальная церемония открытия начнется в 10:00.
К участию допускаются только сотрудники всех 49 имеющихся в городе мечетей (весь персонал).
Судить соревнования будут по упрощенным правилам. Возрастных ограничений нет.
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями, кубками и призами от организаторов.