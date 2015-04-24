Свежий выпуск Сильнейшие бойцы ММА определены в Уральске Дамир САТАЕВ

Одним из главных событий прошедшей недели стало проведение в Уральске третьего чемпионата Рес­публики Казахстан по смешанным боевым единоборствам и профессионального международного промоушна «Битва номадов-3».

ММА как самый молодой, но при этом наиболее быстро набирающий обороты в развитии официально признанный вид спорта в популярности и зрелищности вряд ли уступит любому другому. Неспроста трибуны Ледового дворца Уральска, в стенах которого прошли главные поединки бойцовского первенства, оказались заполненными до отказа. И, стоит отметить, ожидания многочисленных болельщиков оправдались, ведь на ринге встретились 14 сильнейших мастеров ММА страны, прошедших все стадии предварительного отбора среди более сотни участников первенства страны.

В самой легкой весовой категории (61,2 кг) свой первый титул чемпиона Казахстана завоевал карагандинец Кирилл Литвиненко, завершивший бой с Абулхаиром Дуйсалиповым из Атырау досрочно, успешно проведя удушающий прием.

Сложный поединок провели Муратбек Касымбай из Астаны и представитель уральской школы ММА Мансур Арсханов. Чемпион в весовой категории 65,8 кг был выявлен только после проведения экстра-раунда, по итогам которого раздельным решением судей победа была присуждена столичному спортсмену.

Мастер спорта по вольной борьбе, обладатель Кубка РК по ММА 2014 года 29-летний Серик Тлекеев (Жамбылская область) в весе 70,3 кг завоевал серебряную награду чемпионата, не сумев преодолеть натиск Асыланбека Таженова из Западно-Казахстанской области.

Темирлана Исхангалиева, который также представлял ЗКО, в финале чемпионата ожидало поражение от чемпиона мира 2013 года и обладателя «серебра» мирового первенства по боевым смешанным единоборствам Шафката Рахмонова, представлявшего Акмолинскую область. Спортсмены выступали в весовой категории 77,1 кг.

Два бойца, представлявшие западные регионы рес­публики, – Жасулан Хасимов (Атырау) и Биржан Мухамбет (Актобе) – сошлись в поединке за обладание чемпионским титулом в весе 84 кг. По результатам двух раундов чемпионом страны стал спортсмен из Атырау.

Среди тяжеловесов (93 кг) чемпион Азии по рукопашному бою среди молодежи Кудайберген Толеу­баев хоть и в экстра-раунде, но все же проиграл более опытному (38 лет) Андрею Смирнову, мастеру спорта по кикбоксингу из Западно-Казахстанской области.

Противостояние между Карагандинской и Западно-Казахстанской областями продолжилось и среди супертяжеловесов. Однако здесь победа осталась за Карагандой – в весовой категории свыше 93 кг мас­тер спорта международного класса по боксу Магомед Адамов одолел КМСа по ММА Ержана Джармухамбетова из Уральска и закончил поединок техническим нокаутом.

По результатам проведенных соревнований первое общекомандное место завое­вали спортсмены Западно-Казахстанской облас­ти. На втором месте оказалась команда бойцов из Караганды, третье место пьедестала заняли спортсмены Атырауской области.

Однако самым главным событием бойцовского вечера стали пять рейтинговых поединков международного профессионального турнира Азиатского дивизиона Всемирной ассоциации ММА «Битва номадов-3», в которых сильнейшие казахстанские бойцы-профессио­налы встретились с соперниками из России и Азербайджана.

Первый бой профессионального турнира прошел между мастером спорта и чемпионом Казахстана по жекпе-жек из Атырау Болатбеком Темировым и бойцом из России Ильмиром Баимовым (г. Стерлитамак). Для казахстанского спортсмена это был первый поединок на профессиональном ринге, и дебют оказался неудачным. Чемпион Башкортостана по рукопашному бою и боевому самбо победил техническим нокаутом.

Эта победа бойцов из России оказалась единственной в турнире. Во втором поединке за земляка отомстил атырауский мастер спорта РК по жекпе-жек и панкратиону, бронзовый призер чемпионата РК по ММА 2013 года Исатай Темиров, в первом же раунде отправивший Артура Исхакова из Башкортостана в глубокий нокаут.

Досрочно завершили свои поединки актюбинец Сергей Морозов и Рашид Дагаев из Караганды. Чемпион Казахстана, серебряный призер чемпионатов мира и Азии по ММА – 25-летний Сергей Морозов одолел бойца из Оренбурга Богара Клоса, улучшив свой профессиональный рекорд до семи побед без поражений. Рашид Дагаев, мастер спорта международного класса по ММА, чемпион Казахстана 2013 года и серебряный призер чемпионата мира по ММА прошлого года в Минске, техническим нокаутом одолел бойца из Оренбурга Ильфата Халикова, мас­тера спорта по армейскому рукопашному бою, КМС по смешанным боевым единоборствам (ММА), являющегося победителем Кубка вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою.

В главном поединке бойцовского вечера победитель Кубка России по ММА 2014 года, победитель профессионального турнира «Битва номадов-2» прошлого года боец из Уральска Дамир Исмагулов одержал победу над чемпионом смешанных боевых единоборств Азербайджана Фуадом Алиевым.

Как признался Дамир Исмагулов, победа далась нелегко: «Азербайджанский боец очень хорошо сражался, в бою чувствовались его подготовка и природный талант. Я недавно оправился от травмы, которая в прош­лом году вывела меня из строя на длительное время, поэтому эта победа для меня очень важна. Очень приятно, что уральцы так здорово поддержали нас. Перед таким зрителем я просто не имел права проиграть этот бой», – добавил спортсмен.

– Хочется сказать о высоком уровне организации чемпионата Казахстана и международного турнира «Битва номадов-3» в Уральске, которого удалось добиться во многом благодаря неоценимой поддержке акима Западно-Казахстанской области Нурлана Нагаева, – признался президент Федерации ММА Казахстана Анатолий Ким. – Западно-Казахстанская область заслуженно заняла первое общекомандное мес­то в первенстве страны, и это неспроста. Мы видим, какими темпами смешанные единоборства развиваются во всех регионах страны, и знаем, что лучших результатов добиваются именно там, где местная исполнительная власть создает наилучшие условия для развития спорта и делает это грамотно и профессионально. Сейчас Казахстан занимает второе место в мировом рейтинге ММА, уступая лишь Российской Федерации. Однако у нас есть цель, и мы ее не скрываем, – занять лидирующие позиции в этом, самом стремительно развивающемся виде спорта. Для этого в нашей стране создаются все необходимые условия.



